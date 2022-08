Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Foto: EPA/CLEMENS BILAN

Berlin – Die auf breiter Front anziehenden Preise in Deutschland treiben die Inflation nahe an die Acht-Prozent-Marke. Waren und Dienstleistungen waren im August durchschnittlich um 7,9 Prozent teurer als ein Jahr zuvor, wie das statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Insbesondere hohe Energie- und Lebensmittelpreise sorgen für Auftrieb. Zuvor war die Inflation zwei Monate in Folge abgeflaut – auf 7,5 Prozent im Juli.

Dabei wirkten Tankrabatt und Neun-Euro-Ticket als Dämpfer. Diese laufen an diesem Mittwoch aus, was für neuen Preisschub sorgen dürfte. (APA, 30.8.2022)