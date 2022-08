Strache Anfang Juni vor Gericht Foto: Hendrich

Der Sommer hätte für Heinz-Christian Strache deutlich schlechter verlaufen können, nämlich mit je einem rechtskräftigen und einem nicht rechtskräftigen Schuldspruch wegen Bestechlichkeit. Doch juristisch feierte der frühere Vizekanzler und FPÖ-Chef Erfolg um Erfolg. Im Prozess rund um die Causa Asfinag erfolgte ein nicht rechtskräftiger Freispruch, nun wurde auch noch der vergangenen Sommer erfolgte Schuldspruch in der Causa Prikraf vom Oberlandesgericht (OLG) Wien aufgehoben, der Prozess muss wiederholt werden. Und: Die OLG-Entscheidung kann Strache hoffen lassen, in der Sache ebenfalls freigesprochen zu werden. Was das alles bedeutet?

1. Eine Klatsche für das Erstgericht

Die Rechtsmittelentscheidung des OLG Wien in der Causa Prikraf hat es durchaus in sich. Angeklagt waren ja Strache und der Privatklinikbetreiber Walter Grubmüller, der mit seiner Klinik unbedingt in den sogenannten Prikraf, den Privatklinikenfinanzierungsfonds, aufgenommen werden wollte. Dabei handelt es sich um ein kompliziertes System zur Abrechnung von Leistungen, das nicht alle Privatkliniken umfasst. Grubmüller machte Politiker mehrerer Parteien auf seine Lage aufmerksam, bei Strache stieß er auf offene Ohren. Weil er auch mehrfach an die FPÖ gespendet hatte, klagte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) den Unternehmer und den früheren Vizekanzler wegen Bestechung respektive Bestechlichkeit an. Es setzte zwei Schuldsprüche, Straches Anwalt Johann Pauer und Grubmüllers Anwalt und Bruder Helmut Grubmüller beriefen, Letzterer holte sich Unterstützung von Norbert Wess, der im Ibiza-Komplex Ex-Ministerin Sophie Karmasin und Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann vertritt.

Das Erstgericht habe "entlastende Nachrichten (…) mit Stillschweigen übergangen", das Urteil sei deshalb unvollständig. Es habe auch nicht ausreichend begründet, warum Grubmüllers Spenden und Straches Handlungen – etwa ein Initiativantrag der FPÖ, als sie noch in Opposition war – kausal miteinander in Beziehung stehen. Es gebe auch "erhebliche Bedenken", dass es sich bei Straches Aktivitäten um "pflichtwidrige" Amtsgeschäfte gehandelt habe. Das Erstgericht habe sich auch "aus nicht nachvollziehbaren Gründen" nicht damit auseinandergesetzt, dass das System Prikraf tatsächliche Missstände aufweise. Es habe auch den Text des inkriminierten parlamentarischen Initiativantrags "unrichtig ausgelegt" und sei somit "einem maßgeblichen Irrtum" unterlegen.

2. Der Druck auf die WKStA steigt

Das OLG Wien sah zahlreiche Chatnachrichten zwischen Strache und Grubmüller als relevant an, die sinngemäß belegen könnten, dass der Privatklinikbetreiber die FPÖ nicht (nur) wegen der Angelegenheit rund um den Prikraf unterstützt habe, sondern sehr wohl auch aus politischer Überzeugung. "Die gleiche Berücksichtigung entlastender wie belastender Umstände ist ein Ausfluss des Objektivitätsgebotes", erinnert das OLG Wien in seiner Entscheidung. Die WKStA habe in ihrer Gegenausführung zur Berufung "nicht überzeugen" können, die Chats würden da nicht einmal erwähnt werden. Das Argument der WKStA, dass sich das Erstgericht "keineswegs mit allen denkbaren Interpretationen aller einzelnen Chats auseinanderzusetzen" habe, stimme zwar, aber sehr wohl müssten Beweismittel beachtet werden, "die in irgendeiner Form Rückschlüsse auf den zu beurteilenden Fall erwarten lassen".

Auch wenn es die Aufgabe der WKStA ist, Sachverhalte aufzuklären und dann einzustellen oder anzuklagen, wird die Behörde politisch an "erfolgreichen" Schuldsprüchen gemessen. Hier ist die Bilanz rund um die vielen Ermittlungen nach dem Ibiza-Video derzeit trist. Zwar laufen viele Verfahren, angeklagt wurden jedoch nur drei Causen. Der Prozess gegen eine einstige Mitarbeiterin von Ex-Öbag-Chef Thomas Schmid, die wegen falscher Zeugenaussage angeklagt worden wa, endete mit einer Diversion. Der zweite Korruptionsprozess gegen Heinz-Christian Strache endete nicht rechtskräftig mit einem Freispruch, der einzige Schuldspruch im Ibiza-Komplex wurde nun aufgehoben. Dafür hat man immerhin eine Kronzeugin in der Causa Umfragen.

3. Korruption ist schwierig zu beweisen

Freilich hat die WKStA eine herausfordernde Aufgabe: Korruptionsdelikte gehören wohl zu den am schwierigsten zu beweisenden Tatbeständen. Was im alltagssprachlich-politischen Sinn als "korrupt" bezeichnet wird, muss es juristisch noch lange nicht sein. Es handelt sich um "Heimlichkeitsdelikte", bei denen es meist kaum Zeugen gibt. Dass sich Strache als Parteichef und Vizekanzler so für das Anliegen seines "guten Freundes" Walter Grubmüller eingesetzt hat, den er bei Parteifreunden sinngemäß als "wohlhabend" beworben hat, mag wie Freunderlwirtschaft erscheinen – gerade auch, weil er Grubmüller während der laufenden Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP fragte: "Welches Gesetz brauchst du?" Doch juristisch braucht man ein "pflichtwidriges Amtgeschäft" und einen Amtsträger, der Vorteile "fordert, annimmt oder sich versprechen lässt".

Da hat das OLG Wien an mehreren Punkten Zweifel, ob die Vorgänge rund um Grubmüller und den Prikraf in diese Kategorie fallen. So konstatiert der (nach Urteilsverkündung des Erstgerichts veröffentlichte) Bericht des Ibiza-U-Ausschusses sehr wohl Missstände beim Prikraf. Nun könne aber "der Versuch der Abschaffung eines rechtlichen Missstandes unmöglich pflichtwidrig" sein, schreibt das OLG Wien. So habe Strache ja den damaligen Nationalratsabgeordneten und Juristen Johannes Hübner gebeten, den Sachverhalt zu prüfen. Das sei "der springende, vom Erstgericht ungewürdigt belassene Punkt", denn: Strache sei "eben nicht blindlings auf Zuruf Grubmüllers aktiv" geworden, sondern habe dessen Angelegenheit "vorerst (…) rechtlich auf ihre Stichhaltigkeit überprüfen" lassen.

Ebenso ist zwischen Parteispenden und dem inkriminierten Antrag der FPÖ für eine Öffnung des Prikraf für alle Privatkliniken im Sommer 2017 kein zweifelsfreier Zusammenhang erkennbar. Da sei das Erstgericht "seiner Begründungspflicht hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen den Spenden und den Amtsgeschäften nicht nachgekommen", entschied das OLG Wien.

4. Wenn die Politik auf die Justiz trifft

Das OLG Wien befasste sich aber nicht nur mit der Definition des Amtsgeschäftes, sondern mit dem politischen Betrieb an sich. Sinngemäß habe das Erstgericht die Gegebenheiten des parlamentarischen Betriebs zu wenig gewürdigt. So kam es ja auch wegen einer im Oktober 2016 erfolgten Spende Grubmüllers an die FPÖ, die im Sommer 2017 zu dem Initiativantrag geführt haben soll, zu der Verurteilung. Doch: Im Jahr 2016 sei noch gar nicht absehbar gewesen, "dass es im Zuge der im Frühjahr/Sommer 2017 geänderten politischen Situation zur Einbringung einer Vielzahl von Initiativanträgen durch die FPÖ kommen werde". Kurzum: Weder Grubmüller noch die FPÖ hätten im Oktober 2016 ahnen können, dass Sebastian Kurz im Mai 2017 zum ÖVP-Chef gekürt werden sollte, dass es danach zu Neuwahlen kommen werde und dass Oppositionsparteien aus Wahlkampfgründen mit eingebrachten Initiativanträgen werben würden.

So sagte die als Zeugin befragte Abgeordnete Dagmar Belakowitsch aus: "Aus Wahlkampfgründen, aus politischer Taktik wurden viele Anträge gestellt". Sie und andere FPÖ-Mitarbeiter beschrieben eine Art "Automatismus", wie Initiativanträge und Pressekonferenzen dazu zustände kämen. Das Erstgericht habe aber "zahlreiche, mit dem Parlamentsbetrieb vertraute Zeugen" für nicht nachvollziehbar gehalten – "ohne dies zu begründen". Spannend wird daher die Frage, wie Gerichte in anderen Fällen die Usancen und Vorgänge im politischen Betrieb einordnen – man denke etwa an die Ermittlungen gegen Kurz wegen Falschaussage im U-Ausschuss.

5. Wie es jetzt weitergehen wird

Für die Causa Prikraf heißt es großteils: zurück an den Start. Der Prozess gegen Grubmüller und Strache muss wiederholt werden, in einigen Anklagepunkten gibt es schon rechtskräftige Freisprüche. In der Verhandlung müssen nun auch die entlastenden Chatnachrichten eine größere Rolle spielen. Auch wenn schon die alten Römer wussten, dass man "vor Gericht und auf hoher See in Gottes Hand" sei, stehen die Chancen für die beiden Angeklagten auf einen Freispruch nun durchaus gut. Selbst wollte das OLG Wien allerdings keinen Freispruch verkünden.

Politisch wird sich der Druck auf die WKStA erhöhen, vor allem was die Ermittlungen gegen zahlreiche hochrangige Ex-Politiker der ÖVP betrifft. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. (Fabian Schmid, 30.8.2022)