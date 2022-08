Mit viel Handwerksfleiß zusammengezimmert: die schmucken Wartehäuschen in Österreichs Ost-Region. Foto: Getty Images/iStockphoto

Zu den verlässlichen Freudenspendern eines gewaltigen Sommers gehört seit jeher der Kommunalverkehr. Seit sich die Fuhrwerksbetreiber vor 48 Jahren zum "Verkehrsverbund Ost-Region" zusammengeschlossen haben, regiert in den Kornkammern und waldigen Schonungen Ost-Österreichs eisern das Prinzip Hoffnung.

Tatsächlich stehen in den Ausläufern des Alpenhauptkamms, gut sichtbar für jedermann, Hinweisschilder. An jeder Wegbiegung gaukeln sie dem treuherzigen Landbewohner vor, er werde von geräuschlos angetriebenen Hybridbussen in Nullkommanichts von hier nach dort verbracht. Doch, oh weh: Mit jeder neuen Fahrplananpassung verirren sich die Busse seltener zu den mit viel Handwerksfleiß zusammengezimmerten Wartehäuschen.

Manchmal, wenn man Glück hat, verspäten sich die Kolosse der Landstraße nur. Immer öfter jedoch erscheinen sie überhaupt nicht. Wut regt sich dann bei den Zurückgelassenen, Fäuste werden geschüttelt, Drohungen ausgestoßen. Allmählich jedoch erlischt der Glaube an die Vehikel. Nur die Erinnerung an sie lebt fort, und der Volksmund erzählt von ihnen wie von Drachen oder einer seltenen Flugsaurierart.

Gelbe Jausen-Dose

Das war nicht immer so. In den Aufbruchszeiten der Reformära Bruno Kreiskys glich jeder Postautobus einer Jausen-Dose in Schönbrunner Gelb. Der Benützer eines solches urtümlichen Gefährts entstieg ihm mit schmerzendem Gesäß. Mir, als dicklichem Wiener Babyboomer auf Sommerfrische, waren zwei Fortbewegungsmittel entschieden lieber: Der Schubkarren des Nachbarn rollte langsam, aber unaufhaltsam durch die sandigen Spurrillen des Weinviertler Feldwegs.

Als motorisierte Alternative bot sich, wenig später, die Vespa des Postboten an. Besser betankt als das stotternde Gefährt war nur der Postler selbst, der mich auf einigermaßen gerader Strecke wie durch ein Wunder unversehrt nachhause brachte. Bis er dann überhaupt nicht mehr erschien, an einer nahen Wegbiegung jedoch eine Grabkerze blakte. Und die Erinnerung an ihn undeutlich fortlebte, wie an eine seltene Schmetterlingsart. (Ronald Pohl, 31.8.2022)