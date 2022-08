Dokumentarfilmer Werner Boote, hier im gerodeten indonesischen Regenwald, entlarvt das Greenwashing der Konzerne – "The Green Lie" um 20.15 Uhr in ORF 1. Foto: Filmladen

19.40 REPORTAGE

Re: Schwimmen gegen Plastikmüll – 2700 Kilometer donauabwärts Chemieprofessor und Hobbyschwimmer Andreas Fath durchschwimmt die Donau – vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer, 2700 Kilometer flussabwärts. Die Aktion soll auf die Gefahren von Mikroplastik aufmerksam machen. Bis 20.15, Arte

20.15 SPEZIALSENDUNG

Pro und Contra Spezial – Der Teuerungsgipfel Bei Corinna Milborn und Florian Danner sind unter anderem Sozialminister Johannes Rauch (Grüne), die Sozialsprecher der Parteien sowie eine Reihe von Expertinnen zu Gast, um über die Teuerung zu reden. Bis 23.10, Puls 4

20.15 DOKUMENTARFILM

The Green Lie (Ö 2018, Werner Boote) Können Konsumentinnen und Konsumenten die Welt retten, wenn sie die richtigen Produkte kaufen? Oder ist das alles eine Lüge der Konzerne? Dokumentarfilmer Werner Boote geht dem gemeinsam mit der Greenwashing-Expertin Kathrin Hartmann auf den Grund. Bis 21.45, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Die magischen Mangroven von Mexiko An der Pazifikküste im Süden von Mexiko wachsen die größten Mangroven der Welt, einige erreichen mehr als 30 Meter. Zwischen ihren Blättern, Ästen und Stelzwurzeln lebt eine Vielfalt von Tieren und Pflanzen. Bis 21.15, Servus TV

21.00 DOKUMENTATION

Das Geschäft mit der Nachhaltigkeit Die Dokumentation entlarvt Ökotrickser und Nachhaltigkeitslügen. Bis 21.45, 3sat

22.00 HOCHSTAPLERDRAMA

Corpus Christi (F/PL 2019, Jan Komasa) Der 20-jährige Daniel (Bartosz Bielenia) entdeckt in einer Jugendstrafanstalt seine spirituelle Berufung. Als er auf Bewährung entlassen wird, geht er nicht zur Arbeit in die Fabrik, sondern gibt vor, Priester zu sein. Der mehrfach prämierte Film basiert frei auf der wahren Geschichte eines jungen Ex-Häftlings. Bis 23.55, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Mein Kiew In seinem Stadtporträt von Kiew erzählt ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz die wechselhafte Geschichte der Stadt am Dnjepr, spricht mit den Kiewern über ihre Kampf- und Verteidigungsbereitschaft und zeigt seinen Alltag als Kriegsreporter. Bis 23.00, ORF 2

23.00 PORTRÄT

Elon Musk – Tech-Titan Kaum eine Figur spaltet die öffentliche Meinung so sehr wie Elon Musk. Was treibt das extravagante Mastermind hinter Tesla und Space X an? Bis 23.45, ARD

23.00 REPORTAGE

Weltjournal +: Wolodymyr Selenskyj – der Kriegspräsident Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist der frühere Schauspieler und Komiker zu einer globalen Heldenfigur aufgestiegen: Wolodymyr Selenskyj. Die Doku erzählt die Lebensgeschichte des ukrainischen Präsidenten. Bis 23.45, ORF 2