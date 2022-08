Für Antony müssen die Red Devils 95 Millionen Euro hinblättern. Foto: EPA/Maurice van Steen

Leverkusen/Valencia – Der brasilianische Fußball-Teamstürmer Antony wechselt nun doch zu Manchester United. Die Red Devils überweisen zumindest 95 Millionen Euro an Ajax Amsterdam. Durch Bonifikationen könnte der Deal noch mehr als 100 Mio. Euro schwer werden. Antony, der mit vollem Namen Antony Matheus dos Santos heißt, ist der bisher teuerste Transfer in diesem Sommer. Die Übertrittszeit in Europas Topligen endet am Donnerstag, 1. September.

In Manchester trifft der 22-Jährige, der in Amsterdam mit 28 Toren und 28 Vorlagen in 82 Spielen begeisterte, auf seinen ehemaligen Trainer Erik ten Hag. Uniteds Einkaufsprogramm dürfte damit fast beendet sein. Nach Casemiro, Lisandro Martinez, Christian Eriksen und Tyrrell Malacia wird noch der leihweise Wechsel von Goalie Martin Duvravka von Newcastle erwartet.

Chelsea verlieh indes Callum Hudson-Odoi an den deutschen Bundesligisten Leverkusen. Der talentierte Flügelspieler wechselt offenbar ohne Kaufoption nach Deutschland, ein Aufeinandertreffen mit Salzburg in der Champions League fällt damit aus.

Edinson Cavani verlässt die Insel ebenfalls, nämlich Richtung Spanien. Der Stürmer-Altstar aus Uruguay (35), zuletzt in Diensten von Manchester United, unterschrieb ablösefrei beim FC Valencia.

Bayern München dünnt zum Abschluss der Transferperiode seinen Luxuskader aus. Der niederländische U21-Nationalspieler Joshua Zirkzee wechselt zum FC Bologna in die italienische Serie A und erhält dort einen Vierjahresvertrag. Die Bayern, die eine Ablöse von 8,5 Millionen Euro erhalten sollen, haben eine Rückkaufoption für den 21-Jährigen. Zirkzee kam in München auf 17 Bundesliga-Einsätze (vier Tore).

Das 18 Jahre alte Talent Gabriel Vidovic wird für eine Saison zum niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim verliehen. Vidovic spielt seit der U15 für den FC Bayern und kommt bislang auf vier Einsätze für den Rekordmeister. Im vergangenen Jahr feierte der Offensivspieler sein Debüt für die U21 Kroatiens.

In Zirkzee sehen die Bayern weiter "großes Potential" und einen "hochinteressanten Spieler", wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic betonte. "Wir werden seine Entwicklung in Bologna beobachten", kündigte er an. Auch Vidovic habe "mit seinen guten Leistungen in der Vorbereitung bewiesen, dass er zurecht in unserem Profikader steht". In Arnheim habe er aber "größere Chancen, regelmäßig zu spielen", meinte Salihamidzic.

Borussia Mönchengladbach hat indes den französischen Offensivspieler Nathan Ngoumou (22) verpflichtet. Der siebenmalige U21-Nationalspieler kommt vom französischen Erstligisten FC Toulouse und hat einen Vertrag bis zum Juni 2027 unterschrieben. "Nathan ist ein junger, talentierter und entwicklungsfähiger Spieler", sagte Sportdirektor Roland Virkus: "Er bringt mit seiner Dynamik und Schnelligkeit für unser Spiel wichtige Elemente mit." (APA, sid, 30.8.2022)