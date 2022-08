Felix Mitterers "Piefke-Saga": Tirol bittet nicht nur Touristen zur Kasse, sondern auch seine Kulturschaffenden. Foto: imago

Freiwillig, sagt Norbert Pleifer, habe er die Tourismusabgabe noch nie gezahlt. Vielmehr ignoriert der Chef des Innsbrucker Kultur- und Veranstaltungszentrums Treibhaus die Vorschreibung jedes Jahr so lange, bis der Exekutor kommt. Man kennt sich inzwischen. Und man kennt Pleifers Protestaktionen und -briefe auch im Tiroler Landhaus: Schon vor Jahren hat er in einem Schreiben an Landeshauptmann Günther Platter (VP) angeboten, zwecks Schuldentilgung den Treibhaus-Lift abzumontieren: "Ihr könnt die Aufstiegshilfe einem Liftkaiser eurer Wahl für den allerletzten Gletscher schenken oder in die Tombola für den Ball der Tourismuskapitäne & Liftwarte stecken."

Man merkt, da besteht eine gewisse Friktion. Es geht im Treibhaus um Beträge zwischen 6000 und 8000 Euro pro Jahr. Die Höhe der Tourismusabgabe hänge vom Jahresumsatz ab, sagt Pleifer. Das Gesetz, das diese Abgabe vorschreibt, ist ein Relikt aus dem Jahr 1927 – also einer Zeit, als es galt, armen Bergbauern beim Umstieg in den Tourismus unter die Arme zu greifen.

Blanker Hohn

Abgabepflichtig sind alle selbstständig erwerbstätigen Personen und Gesellschaften, die direkt oder indirekt vom Tourismus profitieren. Die Abgaben fließen an die Tourismusverbände.

Dass auch Künstlerinnen und Künstler als Tourismusprofiteure gelten, hält nicht nur Pleifer für blanken Hohn. Als zuletzt die Schriftstellerin Barbara Hundegger gefordert hat, "dem Tourismus eine Kunstabgabe zu verordnen" anstatt "uns KünstlerInnen behördlicherseits die sogenannte Tourismusabgabe vorzuschreiben", erntete sie tosenden Applaus aus der Kulturszene. Dort wird auch Felix Mitterers Ankündigung, Tirol wegen der Tourismusabgabe zu verlassen, freudig begrüßt. Denn sie hat eine längst fällige Debatte losgetreten, die österreichweite Kreise ziehen könnte, denn Tourismusabgaben gibt es mit Ausnahme in Wien in allen Bundesländern.

Sogar in Mitterers avisierter Wahlheimat Niederösterreich. Man spricht dort allerdings von "Interessentenbeitrag", zu zahlen haben ihn selbst Künstlerinnen und Künstler. Allerdings nur dann, wenn ihr Jahresumsatz 150.000 Euro überschreitet. Eine solche Freibetragsgrenze gibt es weder in Tirol noch im ähnlich tourismusintensiven Salzburg.

Im berüchtigten heimischen Föderalismusdschungel tun sich auch andere Unterschiede auf. Grundsätzlich gilt aber überall: Je mehr die Tätigkeit vom Tourismus abhängig ist und je touristischer der Ort, an dem sie ausgeübt wird, desto höher fällt die Bemessungsgrundlage aus.

Föderales Preisgefälle

Ein Beispiel: Ein Schriftsteller oder eine Schriftstellerin, der oder die in Innsbruck tätig ist und dort einen Jahresumsatz von 50.000 Euro erzielt, zahlt jährlich 38,50 Euro an Tourismusabgabe. Für Musikerinnen und Musiker sind bei gleichem Umsatz 308 Euro fällig. Nicht jede Kunst scheint gleich viel wert zu sein. Ein bisschen billiger gibt es der Salzburger Altstadtverband (Schriftstellerinnen: 30 Euro, Musikerinnen: 150 Euro), wesentlich teurer wird es im salzburgischen Kaprun, wo Musiker bei gleichem Umsatz satte 600 Euro, Schriftsteller 120 Euro zahlen).

Kurios: Musikschaffende werden fast überall höher besteuert und rangieren mitunter direkt hinter Hoteliers und Seilbahnern. Womöglich haben die Gesetzgeber da ja in erster Linie an Après-Ski-Beschaller gedacht. Kärnten ist anders: Da herrscht zwischen Musik und Literatur Gleichberechtigung. In Oberösterreich zahlen freischaffende Künstlerinnen und Künstler nichts. Und in Vorarlberg werden Beträge unter 30 Euro erlassen.

500.000 für die "Bergweihnacht"

In Tirol kommen jährlich rund 120 Millionen Euro an Tourismusabgaben zusammen. Der Tourismusverband Innsbruck und seine Feriendörfer etwa hat im Vor-Corona-Jahr 2019 rund 14 Millionen Euro aus den Pflichtbeiträgen eingenommen.

Die Geschäftsführerin Barbara Plattner betont, dass aus diesem Topf jährlich rund zwei Millionen Euro in kulturelle Initiativen fließen würden. Allerdings entpuppt sich der Kulturbegriff bei näherer Betrachtung als ziemlich weit gefasst. 2022 fließen 500.000 Euro von den besagten zwei Millionen in die "Bergweihnacht". Klassische Subventionen machen 439.000 Euro aus.

Vor dem Protest der Kultur sind in Tirol schon ganz andere Unternehmer gerichtlich gegen diese Abgabe ins Feld gezogen. Bislang vergeblich. Aktuell werden Reformen und gar eine Abschaffung politisch diskutiert. Repassierern oder Lohnbrütern, die sich in den Beitragsgruppenordnungen der Länder finden, dürfte das alles nicht mehr kümmern. Die Berufe gelten bereits als ausgestorben. (Ivona Jelcic, 31.8.2022)