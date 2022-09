Was simpel aussieht, will geübt sein: gutes Sushi zuzubereiten. Einerseits ist es wichtig zu wissen, welche Zutaten sich dafür besonders gut eignen, andererseits will auch das Rollen oder Belegen gekonnt sein. Wer es selbst schon einmal versucht hat, weiß vermutlich, wovon die Rede ist. Wem die eigene Zubereitung aber zu aufwendig ist, der geht einfach auswärts essen oder holt sich an einem nahe gelegenen Stand oder im Supermarkt eine Packung. Meist weiß man nach mehrmaligem Probieren und Verkosten, wo es die Besten gibt.

Welches Sushi schmeckt Ihnen besonders? Foto: IMAGO/Pacific Press Agency

Denn Sushi ist nicht gleich Sushi. So schmeckt man relativ rasch einen Unterschied zwischen industriell hergestelltem und handgefertigtem Sushi, und auch die Qualität der verwendeten Zutaten macht sich schnell bemerkbar.

Sake, Ebi, Surimi

Zu unterscheiden sind sie auch in ihrer Machart: ob in Nori gerollte Maki oder locker belegte Nigiri – typisch ist jedenfalls der klebrige Reis, vereint mit den in westlichen Ländern besonders beliebten Zutaten wie Avocado, geräucherter Lachs, Garnelen, Thunfisch, Gurken, Karotten oder Tofu. Wer ganz traditionell japanisch speisen möchte, verzichtet aber keinesfalls auf rohen Fisch. Wer selbst zur Tat schreitet, kann natürlich alle möglichen Kreationen versuchen. Für viele gehört auch die Würzung durch Sojasauce oder Wasabi dazu. Auch feingeschnittener eingelegter Ingwer schmeckt und kann zwischen dem Verzehr von unterschiedlichem Sushi neutralisierend wirken.

Wo gibt es das beste Sushi?

Was zeichnet dieses aus? Welche Arten von Sushi mögen Sie besonders? Was darf bei der Zubereitung keinesfalls fehlen? Haben Sie schon einmal versucht, selbst Sushi zu machen? Tauschen Sie sich im Forum aus und teilen Sie Ihre Rezepte und Tipps! (mawa, 2.9.2022)