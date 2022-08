Nordufer: Highlights der Wachau

Woran denken Sie beim Wort "Wachau"? Richtig. Sie denken an Dürnstein mit seiner blauen Stiftskirche und der Burgruine, die majestätisch über dem Städtchen thront. Sie denken auch ans malerische Weißenkirchen und an Spitz mit seinem berühmten Tausendeimerberg. Und wo befindet sich das alles? Wieder richtig. Am Nordufer der Wachau.

Die nächste Frage haben Sie vielleicht schon erraten. Was ist eigentlich am Südufer? Schwierig. Das weiß auch ich, der 20 Jahre lang im nördlichen Krems gelebt hat, nicht so genau. Die Burgruine Aggstein ist mir ein Begriff, aber sonst? So oft bin ich nicht rübergefahren auf die andere, geheimnisvolle Seite. Ein paar Mal war ich beim Heurigen. Von dort hat man einen schönen Blick auf die blaue Kirche im Norden.

Es stimmt schon, das nördliche ist das touristische Ufer. Dort legen die überdimensionierten Ausflugsboote an. Dort wälzen sich im Sommer überbordende Touristenmassen durch die Städtchen, brausen übermotivierte Radfahrer durch die Gässchen. Und Ruhe, die hat man in der Hauptsaison keineswegs. Aber dass die Touristen das Nordufer fluten, hat eben Gründe.

Wachau, das ist natürlich mehr als Sightseeing. Wachau ist, wenn man entspannt durch die Weinberge wandert und eine Abkürzung durch die Reben nimmt, die man später bereut. Wachau ist, wenn man mit Freunden gemütlich beim Heurigen sitzt und sich die schöne Donau blau trinkt.

Wachau ist aber auch ein Kampf um Platz und Wohnraum, den es im engen Tal nicht für jeden gibt. Und einer für besseren öffentlichen Verkehr, der abseits der Touristenpfade ein Schattendasein führt. All das werde ich mir nun genauer ansehen – ausnahmsweise vom Südufer aus. Ich habe gehört, dass es in Rossatz eine Donauinsel gibt. Vielleicht ein Kompromiss? (Jakob Pflügl, 31.8.2022)