Als Muktada al-Sadr nach dem Fall Bagdads an die US-Truppen im April 2003 plötzlich auftauchte, sah er nicht nur so aus, als wäre er aus einem finsteren Loch gekrochen, es traf gewissermaßen zu. Jahrelang musste sich der Spross einer schiitischen Klerikerfamilie vor den Schergen Saddam Husseins verbergen, der seinen Vater, seine Brüder, seinen Onkel und seine Tante hatte umbringen lassen.

Der irakische Schiitenführer Muktada al-Sadr hat Unruhen ausgelöst.

Foto: EPA

Das wilde Aussehen des jungen Mullahs und sein ungeschlachtes Auftreten halfen ihm vielleicht sogar dabei, die verlorenen schiitischen Generationen Saddam Husseins – die Ärmsten der Armen – einzusammeln. Seine Machtbasis waren die Slums von Bagdad, Sadr City – nach seinem Vater benannt –, vormals Saddam City.



Von Beginn an war der damals noch nicht 30-Jährige eine Herausforderung nicht nur für die US-Invasoren und ihre Verbündeten, sondern auch für das alte bürgerliche schiitische Establishment. Sogar die heilige Stadt Najaf versuchte Sadr unter Kontrolle zu bringen. Schon damals hatte er keine Berührungsängste mit dem gewalttätigen Mob, der den aus dem Exil heimkehrenden Großayatollah-Sohn Abdulmajid al-Khoei tötete.

Und er verlor immer wieder einmal die Kontrolle über seine Anhängerschaft, wie jetzt, nachdem er – zum x-ten Mal – seinen Abschied aus der Politik verkündet hatte. Erstmals zog sich Sadr gegen Ende des schiitisch-sunnitischen Bürgerkriegs zurück, in den Al-Kaida 2006 das Land mit ihren Angriffen auf Schiiten gebombt hatte. Seine "Mahdi-Armee" war ihm entglitten. Sadr übersiedelte zum theologischen Studium in den Iran. Als Geistlicher bleibt er jedoch unbedeutend.

Nie ein Amt ausgeübt

2011 war er wieder im Irak und mischte mit seiner "Bewegung" mit. Ein Amt übernahm er nie. Als Anwalt der kleinen Leute ging Sadr 2018 sogar eine Wahlallianz mit den Kommunisten ein. Eine "linke" Agenda ist der religiösen Schia nicht fremd, die Durchlässigkeit der beiden Gruppen spielte auch bei der Revolution im Iran 1979 eine Rolle.

Die Wahlen 2018 und 2022 gewann Sadr gerade als Gegenspieler jener schiitischen Kräften im Irak, die ihre Autorität in Teheran sehen. Für viele Iraker und Irakerinnen ist die Wahl zwischen Sadr und den Iran-Treuen aber eine zwischen Pest und Cholera. Schreiben ihm die, die ihn hassen, eine intellektuelle Beeinträchtigung zu, so wird auf der anderen Seite von Wunderheilungen berichtet. Die Vorstellung, ihren Führer zu verlieren, ließ am Montag manche Sadristen regelrecht ausrasten. (Gudrun Harrer, 31.8.2022)