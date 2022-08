Der älteste Sohn von Ernesto "Che" Guevara starb am Montag an einem Herzinfarkt. Foto: EPA / MICHEL KRAKOWSKI

Havanna – Der Sohn des legendären Revolutionärs Ernesto "Che" Guevara ist tot: Camilo Guevara March starb am Montag im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt, wie der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel am Dienstag bekanntgab. "In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von Camilo, Sohn des Che und Förderer seiner Ideen", schrieb der Präsident auf Twitter.

Guevara March, der Direktor des Studienzentrums Che Guevara in Havanna war, hielt sich nach Angaben der Nachrichtenagentur Prensa Latina zu einem Besuch in Caracas in Venezuela auf, als er infolge einer Lungenembolie einen Herzinfarkt erlitt.

Er war das älteste der insgesamt fünf Kinder des kubanisch-argentinischen Revolutionärs Ernesto Guevara, der entscheidend an der kubanischen Revolution in den 1950er-Jahren beteiligt war und später in Südamerika für soziale Gerechtigkeit kämpfte. Che Guevara wurde im Jahr 1967 in Bolivien von der Armee erschossen. Er wird aber weiterhin über Lateinamerika hinaus als Held verehrt. (APA, AFP, 30.8.2022)