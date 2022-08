Die Rückhand der Weltranglistenersten. Foto: AP/ John Minchillo

Iga Swiatek ist ihrer Rolle als Favoritin auf den Titel bei den US Open zum Auftakt gerecht geworden. Die 21 Jahre alte Polin setzte sich am Dienstag in 1:06 Stunden 6:3, 6:0 gegen Jasmine Paolini aus Italien durch und zog in die zweite Runde ein.

"Ich habe im zweiten Satz meinen Rhythmus gefunden. Es war ein ziemlich guter Test für mich", sagte Swiatek.

Swiatek ist seit dem Rücktritt der Australierin Ashleigh Barty im Frühjahr die dominante Spielerin der Tour und gewann auch die French Open. In Wimbledon musste sie sich dagegen bereits in der dritten Runde der Französin Alize Cornet geschlagen geben. Nun peilt die Warschauerin in New York ihren zweiten Grand-Slam-Erfolg in diesem Jahr an. (sid, 30.8.2022)