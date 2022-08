Xaver Schlager im Spiel gegen Teutonia Ottensen. Foto: IMAGO/Gerd Gruhn

Leipzig – Titelverteidiger RB Leipzig ist mühelos in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der deutsche Fußball-Bundesligist besiegte am Dienstagabend in der heimischen Red Bull Arena den Viertligisten Teutonia Ottensen aus Hamburg mit 8:0. Timo Werner erzielte dabei drei Treffer, André Silva war zwei Mal erfolgreich. ÖFB-Legionär Xaver Schlager spielte für die Sachsen erstmals in einem Pflichtspiel durch, Konrad Laimer kam nicht zum Einsatz. Für RB Leipzig war es der höchste Pokalsieg in der noch jungen Vereinsgeschichte.

"Es war trotzdem ein tolles Erlebnis", sagte Ottensens Schlussmann Yannick Zummack bei Sky: "Aber ich bin auch enttäuscht. Es gibt keinen Torwart, der nach acht Gegentoren zufrieden ist."

"Es hat Spaß gemacht. Das sind mit die unangenehmsten Spiele, weil man gewinnen muss und dafür trotzdem kein Kompliment bekommt", sagte Matchwinner Werner im ZDF. Trainer Domenico Tedesco hatte für seinen Torjäger ein Sonderlob übrig: "Timo ist auf einem sehr guten Weg, eine sehr, sehr gute Form zu erreichen."

Die Leipziger bestritten die Partie daheim vor 13.084 Zuschauern, weil Ottensen nur über einen Kunstrasenplatz verfügt, in Hamburg keine Alternative gefunden werden konnte und beim Ausweichplatz in Dessau der Rasen beschädigt worden war. Die gesamten Einnahmen wollen die RB-Verantwortlichen Teutonia zukommen lassen. Wegen des DFL-Supercups war die Partie einen Monat verspätet angesetzt worden. (APA, sid, 30.8.2022)