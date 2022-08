Jubel beim Schlusspfiff. Foto: APA/AFP/GLYN KIRK

Southampton – Chelsea, in der Champions-League-Gruppenphase Gegner von Red Bull Salzburg, hat in der Fußball-Premier-League die zweite Niederlage der Saison erlitten. Die "Blues" mussten sich am Dienstag bei Southampton 1:2 geschlagen geben. Der Klub von Englands Südküste, bei dem der Steirer Ralph Hasenhüttl als Trainer fungiert, setzte sich dank Treffer von Romeo Lavia (28.) und Adam Armstrong (45.+1) in der ersten Hälfte verdient durch. Chelsea war zuvor durch Raheem Sterling (23.) 1:0 in Führung gegangen.

Southampton überholte die Londoner in der Tabelle, beide halten bei sieben Punkten aus fünf Spielen. Chelsea hatte zuvor auch das Auswärtsspiel bei Leeds (0:3) verloren. Der Rückstand der Blues (sieben Punkte) auf Stadtrivale FC Arsenal an der Tabellenspitze beträgt bereits fünf Punkte. Die Gunners spielen wie Titelverteidiger Manchester City (zehn) erst am Mittwoch. (APA, 30.8.2022)

Premier League – 5. Runde:

Dienstag, 30.08.2022

Fulham – Brighton and Hove Albion 2:1 (0:0)

Crystal Palace – Brentford 1:1 (0:0)

Southampton – Chelsea 2:1 (2:1)

Leeds United – Everton 1:1 (0:1)

Mittwoch, 31.08.2022

Bournemouth – Wolverhampton Wanderers 20.30

Arsenal – Aston Villa 20.30

Manchester City – Nottingham Forest 20.30

West Ham – Tottenham Hotspur 20.45

Liverpool – Newcastle United 21.00

Donnerstag, 01.09.2022

Leicester City – Manchester United 21.00