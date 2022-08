Roma steht an der Tabellenspitze in der Serie A. Aiwu war bei Cremonese-Niederlage gegen Inter auf dem Feld

Frust. Foto: IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Salzburgs Champions-League-Eröffnungsgegner AC Milan ist in der 4. Runde der Serie A nicht über ein 0:0 bei Sassuolo hinausgekommen. Der italienische Fußball-Meister bestimmte am Dienstag zwar weitgehend das Spiel, kam aber vorne kaum in gefährliche Positionen und hatte Glück, dass Sassuolo-Stürmer Domenico Berardi in der 23. Minute einen Elfmeter verschoss. Berardi musste in der zweiten Hälfte (52.) unter Tränen mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung ausgewechselt werden. Auch Rechtsverteidiger Alessandro Florenzi wurde in der 91. Minute mit einer Verletzung ausgetauscht.

Die Tabellenführung übernahm die AS Roma, die gegen Monza mit 3:0 gewann. Den Sieg der Roma stellte Zugang Paulo Dybala mit seinen ersten beiden Treffern (18./32.) im neuen Dress sicher. Roger Ibanez (61.) sorgte für den Endstand. Milan ist mit je zwei Siegen und Unentschieden weiter ungeschlagen und liegt vorerst auf dem dritten Platz. Red Bull Salzburg empfängt die "Rossoneri" am kommenden Dienstag zum Auftaktmatch in der Gruppe E in Wals-Siezenheim.

Der österreichische Verteidiger Emanuel Aiwu kassierte unterdessen mit seinem neuen Club US Cremonese die vierte Niederlage in Folge. Vizemeister Inter setzte sich daheim in Mailand mit 3:1 gegen den Aufsteiger durch. Der im Sommer von Rapid gekommene Aiwu spielte bis zur 81. Minute, Ex-WAC-Kicker Luka Lochoshvili war bis zu 67. Minute im Einsatz. Inter nimmt in der Tabelle den zweiten Platz ein. (APA, sid, 30.8.2022)

Serie A – 4. Runde:

Dienstag, 30.08.2022

Sassuolo – AC Milan 0:0

Inter Mailand – Cremonese 3:1 (2:0)

Cremonese: Aiwu bis 81.

AS Roma – Monza 3:0 (2:0)

Mittwoch, 31.08.2022

Empoli – Hellas Verona 18.30

Sampdoria Genua – Lazio Rom 18.30

Udinese – ACF Fiorentina 18.30

Juventus Turin – Spezia Calcio 20.45

SSC Napoli – Lecce 20.45

Donnerstag, 01.09.2022

Atalanta Bergamo – Torino 20.45

Bologna – Salernitana 20.45