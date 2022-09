Die absolut erwartbarste Kandidatin für eine gelungene Fantasy-Serie, die zahlreiche Preise abgeräumt hat und ein breites Publikum begeisterte, ist zweifelsohne – wie könnte es anders sein – "Game of Thrones". Der epische Kampf um den Eisernen Thron zwischen den Häusern Stark, Lannister, Targaryen, Baratheon und Co währte zehn Staffeln lang, heimste 59 Emmys ein und forderte in nicht selten sehr blutrünstigen Szenen fast 7.000 Todesopfer.

Die Handlung war komplex und teils explizit, Sex und Gewalt prägten das Geschehen, bei bildgewaltigen Schlachten und perfiden Intrigen in Westeros fieberte ein Millionenpublikum mit. Vor kurzem ist nun das "Game of Thrones"-Spin-off "House of the Dragon" angelaufen – inwiefern es mit der großen Serienschwester tatsächlich mithalten kann, wird sich noch zeigen.

Ein Highlight unter den aktuellen Fantasy-Serien: "Sandman". Foto: Liam Daniel/Netflix © 2022

Was faszinierende Fantasy-Serien ausmacht

Doch auch abseits von "Game of Thrones" ist die Serienwelt nicht arm an sehenswerten Hervorbringungen. Zu den jüngsten davon zählt "Sandman", die aufwendige Blockbuster-Adaption der seit Jahrzehnten kultisch verehrten Graphic Novel aus der Feder Neil Gaimans. Die so opulente wie düstere Geschichte der sieben "Endlosen", in deren Zentrum "Dream" alias Morpheus, der Herr über die Traumwelt, steht, rangierte rasch an den höchsten Stellen der Netflix-Charts und zieht das Publikum nachhaltig in ihren Bann. Ein Phänomen, das sich hier zeigt, hat "Sandman" mit anderen Fantasy-Serien gemein – die Grenzen zum Horrorgenre sind nicht selten fließend.

Das jüngste Projekt in Sachen Fantasy, das große Erwartungen bei den Fans weckt, ist die neue Amazon-Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht". Ob "Stranger Things", "Rad der Zeit", "Supernatural", "The Witcher", "Sweet Tooth" oder "Outlander" – gute Fantasy-Serien schaffen es, jede Menge Spannung durch Elemente zu erzeugen, die im besten Sinne nicht von dieser Welt sind. Sie faszinieren das Publikum durch prachtvolle Fabelwesen, übernatürliche Geschehnisse und fesselnde Handlungsstränge und erlauben die Flucht aus dem meist wesentlich tristeren Alltag. Eins steht fest: Das einstmals "nerdige" Image hat dieses höchst erfolgreiche und beliebte Genre längst abgelegt.

Was sind Ihre Favoriten?

Mögen Sie Fantasy – und welche Serie hat Sie so richtig begeistert? Was macht für Sie eine gelungene Fantasy-Serie aus? Und welche haben Sie rasch wieder abgebrochen? Diskutieren Sie im Forum! (dahe, 1.9.2022)