Nach der Entscheidung des Landes Burgenland, die Flugrettung ab 2026 neu auszuschreiben, werden sich wohl der ÖAMTC als auch Unternehmer Roy Knaus neuerdings bewerben – und sich dabei nichts schenken. Foto: APA / Peter Kolb

Mitte Juni wurde öffentlich, dass die Martin Flugrettung die Ausschreibung um die Notarzthubschrauber im Burgenland gewonnen hat. Ab 2026 dann sollen satt eines Stützpunktes derer zwei betrieben werden, deren Standorte noch nicht exakt feststehen. Fix ist aber, dass ein Stützpunkt – der könnte in der Nähe des geplanten Krankenhauses in Gols sein – das Nordburgenland versorgen wird und ein weiterer – der aktuell in Oberwart vom ÖAMTC mit dem Christophorus 16 betrieben wird – das Süd- und Mittelburgenland. Im Mittelburgenland und im Norden kommen zu dem der Christophorus 9 aus Wien und der Christophorus 3 aus Wiener Neustadt zum Einsatz. Es ist also wenig verwunderlich, dass der ÖAMTC die Entscheidung des Landes sofort infrage stellte und beim Landesverwaltungsgericht Burgenland klagte.

Formalfehler

Dieses hob am 11. August die Vergabe aufgrund eines Formalfehlers auf: Es fehle die zwingend vorzulegende Patronats- oder Subunternehmererklärung zwischen der Mutterfirma Heli Austria und des Tochterunternehmens Martin Flugrettung. Beide Unternehmen leitet Roy Knaus, der sich mit dem Konkurrenten ÖAMTC seit Jahren einen erbitterten Kampf um das Luftrettungsgeschäft in Österreich liefert.

Zuletzt gerieten die beiden Unternehmen in Niederösterreich aneinander, wo Knaus 2021 gegenüber dem ÖAMTC den Kürzeren gezogen hat. Der Streit und die gegenseitigen Diskreditierungen gipfelten unter anderem in einem Betretungsverbot, das gegenüber der Unternehmensgruppe von Knaus, Heli-Austria, für 18 Stützpunkte der Christophorus-Einsatzflotte ausgesprochen wurde. Knaus, der in Tirol, Salzburg und Oberösterreich Flugrettung anbietet, spricht gegenüber dem STANDARD wenig schmeichelhaft über den Konkurrenten: "Wir haben derzeit gar kein Verhältnis zueinander. Es kamen immer wieder Beleidigungen tief unter der Gürtellinie, aber sie müssen irgendwann erwachsen werden."

Streit zwischen Knaus und ÖAMTC

Vor allem beim Thema Sicherheit gerieten beide Unternehmen immer wieder aneinander. Das Fachportal Austrian Wings hat in einer ganzen Reihe von Artikeln die lange Liste an Flugunfällen, die Knaus' Helikopter-Unternehmen in Laufe der Firmengeschichte bereits zu verzeichnen hatten, thematisiert. Im Gegenzug unterstellt Knaus dem Portal Einseitigkeit und verweist auf die Unfälle, die der ÖAMTC mit dem Unternehmen Heli Air, aus dem später die Christophorus Flugrettung wurde, zu verantworten habe.

Der Vorstoß des Salzburger Unternehmers im Osten Österreichs – zuerst in Niederösterreich und nun im Burgenland – dürfte dem ÖAMTC jedenfalls nicht schmecken. Knaus hingegen "freut" sich, an der Neuausschreibung im Burgenland nun wieder teilzunehmen. Die Kritik des Mitbewerbers, dass beim Zuschlag in der ersten Runde der Preis zu stark gewichtet worden sei, lässt Knaus jedenfalls nicht gelten. In anderen europäischen Ländern werde der Preis mit bis zu 80 Prozent gewichtet – im Burgenland waren es ohnehin nur 55 Prozent.

Zurück an den Start

Für die ÖVP-Burgenland war mit der Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts offensichtlich, dass damit der Zweitgereihte, in dem Fall der ÖAMTC mit dem Christophorus Flugrettungsverein, den Zuschlag bekommt. Wie das Land reagieren würde, gab lange Zeit Möglichkeit für Spekulationen, die nun beendet sind.

Die Flugrettung im Burgenland werde neu ausgeschrieben, heißt es vom Land Burgenland. "Oberste Zielsetzung für das Land ist es aber, in einem fairen Verfahren das inhaltlich beste Angebot für die burgenländische Bevölkerung zu erhalten. Gerade bei einem derart bedeutenden und langjährigen Vertrag kann nach Anschauung des Landes ein Formalfehler nicht den Ausschlag geben, welchem Bieter der Zuschlag erteilt wird", erklärt der vom Land mit der Abwicklung des Verfahrens beauftragte Rechtsanwalt Claus Casati den Grund der Neuausschreibung. Zudem werde im Neuverfahren das Qualitätskriterium stärker gewichtet. (Steffen Arora, Guido Gluschitsch, 31.8.2022)