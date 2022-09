Im seinem Gastbeitrag betrachtet Rechtsanwalt Alexander Putzendopler die Debatten um die Eignung für das Amt des Bundespräsidenten.

Beobachtet man den langsam anlaufenden Wahlkampf zur Bundespräsidentenwahl Anfang Oktober respektive die Berichterstattung und Kommentare dazu, muss man fast zwangsläufig den Eindruck gewinnen, freie Wahlen wären Teufelszeug, Österreich befände sich auf dem Weg in diktatorische Abgründe und man möge generell bitte tunlichst den Mund halten. Woher diese Anwandlungen?

Das "Warum" kann der Autor dieser Zeilen sich nicht erklären und somit auch nicht beantworten, umfassende Artikel, Beiträge und Kommentare zum Thema unterstreichen aber oben erwähnten Eindruck. Ausschlaggebend für diese Zeilen waren ursprünglich ein Artikel von Nina Hoppe im STANDARD sowie rezent ein Kommentar in einer anderen Tageszeitung, welcher sich an Superlativen und Pathos förmlich überschlägt.

Dominik Wlazny: Wählen aus Rache?

In diesem Kommentar wird einer der Kandidaten zur Bundespräsidentenwahl, Dr. Dominik Wlazny, unter anderem als "linker Racheengel" bezeichnet, dessen "Anhänger von Rache getrieben seien". (Gegenständlicher Beitrag ist unter diesen schönen Schlagworten auch gut im Internet aufzufinden; dass derartige küchenpsychologische Ferndiagnosen generell hochproblematisch sind, steht auf einem anderen Blatt).

Dominik Wlazny, auch bekannt als "Marco Pogo", hat genug Unterstützungserklärungen gesammelt, um am Wahlkampf teilnehmen zu können. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

In ebendiesem Furor setzt sich der gesamte Beitrag denn auch fort. Die radikalsten Gegner des Amtsinhabers Alexander van der Bellen seien nicht die Anhänger der "zahlreich auftretenden Rechts-außen-Kandidaten", sondern eben jene von Dominik Wlazny, welchem jegliche Erfahrung in Abrede gestellt wird. Die potenziellen Wähler und Wählerinnen Wlaznys seien "fanatische Sozialdemokraten und enttäuschte Grüne, welche hasserfüllt die Regierung terrorisieren wollen [würden]".

In weiterer Folge wird dann sämtlichen potenziellen Wählern Wlaznys unterstellt, dass sie diktatorische Gelüste des rechtsextremen Lagers samt "antidemokratischer Fantasien" lieben und unterstützen würden.

Originell mutet in diesem Zusammenhang dann an, dass zwei Absätze zuvor der Untergang der Demokratie heraufbeschworen wird, sollte nicht der Amtsinhaber weiter durch die Tapetentür schreiten können, der Beitrag aber dann geschlossen wird mit der Forderung, der Bundespräsident möge doch bitte nicht mehr vom dummen Volke, sondern gefälligst vom Parlament gewählt werden. Auf Logik und Stringenz dieser sich diametral widersprechenden Argumente soll gar nicht näher eingegangen werden.

Fragen der Eignung

In eine ähnliche Kerbe – obgleich weitaus eleganter und von weniger Zorn erfüllt – schlagen etliche Beiträge (so auch die erwähnten von Frau Hoppe), nämlich hin zu "Demokratiegefährdung durch zu viel Demokratie". Ja, dies klingt absurd und nach einem klassischen Oxymoron. Umso mehr verwundert es, dass eben dieser Gedanke von so vielen, quer durch das politische Spektrum, aufgegriffen und mitgetragen wird. Schon kommen erste Stimmen empor, die die – durch kakanische Bürokratie ohnedies schon absurd hohen – Schwellen für ein Antreten zur Wahl zum Ersten Amt im Staate noch höher ansetzen wollen.

Gewiss, eine absolute Zersplitterung des Stimmzettels ist ob des dann zu erwartenden Durcheinanders nicht wünschenswert, wieso aber eine gewisse Auswahl bei einer Wahl, noch dazu einer der wenigen Persönlichkeitswahlen in diesem Lande, eine Gefahr für die Demokratie darstellen sollen, erschließt sich dem Autor dieser Zeilen nicht. Auf die Spitze getrieben würde dies dann dazu führen, dass lediglich Personen mit einem (partei)politischen Hintergrund und vor allem ohne jeglicher beruflichen Erfahrung außerhalb des Politikbetriebes überhaupt die Gelegenheit erhielten, trotz vielleicht mannigfaltig hervorragender Ideen und integren Charakters der potentiellen Mitbewerber und Mitbewerberinnen, jemals sich einer Wahl stellen zu können.

Musik: ein Ausschlusskriterium?

Als weiterer Anschlag auf die Demokratie wurde das Kapitalverbrechen auserkoren, dass ein potentieller Bundespräsident der Alpenrepublik doch nicht als Musiker vor Publikum aufgetreten sein dürfe. Abgesehen davon, dass dies wiederum dem Wunsch gleichkommt, als Bundespräsidenten ausschließlich Personen haben zu wollen, die möglichst keinerlei Brotberuf oder sonstige Erfahrung im Leben außerhalb von Amtsstuben und Sitzungssälen haben, zeigt sich auch an dieser "Erregung" die Doppel- beziehungsweise Dreifachzüngigkeit derer, die solcherlei fordern: Niemand würde auf die Idee kommen, den bayerischen Ministerpräsidenten dafür zu kritisieren, beim Oktoberfest in offizieller Funktion ein Liedchen zu trällern. Im Gegenteil, es wird förmlich erwartet, ein Zuwiderhandeln würde als Abgehobenheit und fehlende Volksnähe verteufelt werden. Andererseits wird – völlig zu Recht – der voll Angst um die Demokratie schwere Kopf darob geschüttelt, wie verbohrt manch Medium sowie Politiker und Politikerinnen doch seien, greifen diese ein völlig harmloses Feiervideo der finnischen Regierungschefin auf und an. Aber: Keine dieser drei Konstellationen gefährdet im Ansatz die Demokratie.

Abschließend sei noch Folgendes festgehalten und jenen, welche sich in Panik ergehen, ins Stammbuch geschrieben: Eine freie, pluralistische Welt und Politik lebt eben von der Auswahl. Demokratie gilt – wie die Schwerkraft – immer, nicht nur dann, wenn es gerade "richtig" läuft. Und letztlich: Gehen Sie wählen! Sie haben die (Aus-)Wahl. (Alexander Putzendopler, 1.9.2022)