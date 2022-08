In einer Woche stellt Apple das iPhone 14 vor. Hier zu sehen: Der direkte Vorgänger. Foto: AP/Richard Drew

Das IT-Sicherheitsunternehmen Kaspersky hat vor Phishing-Seiten gewarnt, auf denen der Kauf des iPhone 14 zum frühzeitigen Erwerb oder im Rahmen eines Gewinnspiels angeboten wird. Zwischen 10. und 25. August wurden mehr als 8.700 Phishing-Seiten zum Thema ausgeforscht, 1.023 alleine an einem Tag, hieß es in einer Aussendung von Kaspersky am Mittwoch.

Apple bestätigte mittlerweile, dass das neue iPhone 14 am 7. September 2022 der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll. Somit gelten sämtliche Angebote rund um das Smartphone, vor dem offiziellen Vorstellungsdatum als unseriös. Es wurde geraten, egal wie verlockend das Angebot oder der Preis sein möge, wachsam zu bleiben und nur auf offizielle Händler zurückzugreifen.

Trend-affine Kriminelle

"Cyberkriminelle beobachten ständig neue Trends und sind auf der Suche nach aktuellen Themen, die Nutzer interessieren und daher als Köder verwendet werden können, um sie zur Eingabe von Anmeldeinformationen oder Zahlungsdaten zu verleiten", kommentierte Kaspersky-Sicherheitsexpertin Olga Svistunova.

Mittlerweile habe das Erscheinen eines neuen iPhone-Modells auf dem Markt auch für Cyberkriminelle Tradition. Mit solchen Phising-Attacken soll Opfern nicht nur Geld abgeknöpft sondern auch Zugriff auf die Apple-ID erlangt werden, womit Cyberkriminelle Zugang zu sämtlichen Daten und weiteren Zahlungsinformationen erhalten.

Um Phishing-Vorfälle weitgehend vermeiden zu können, riet Kaspersky die Echtheit von Websites zu überprüfen, bevor persönliche Daten eingegeben werden, unbekannten Links nicht zu folgen und bei Online-Banking auf öffentliche WLAN-Netzwerke zu verzichten. (APA, 31.8.22)