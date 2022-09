Dynamic Packaging, also Urlaub mit Preisbildung in Echtzeit, könnte bald öfter angeboten werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick

Beim Dynamic Packaging werden Reisekomponenten wie Flug, Hotel und Transfers zu Tages- oder Stundenpreisen eingekauft. Der Sinn: Vergünstigungen, aber auch Verteuerungen können direkt an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden.

Frage: Was ist mit Dynamic Packaging in Bezug auf Urlaubsreisen gemeint?

Antwort: Der Begriff bezeichnet die dynamische Zusammenstellung von einzelnen Reiseleistungen wie Flug, Hotel, Transfer oder Mietwagen. Mithilfe eines elektronischen Buchungssystems wird im Moment einer konkreten Anfrage nach dem günstigsten Angebot für ein Reisegesamtpaket gesucht. Die Anfrage kann durch Kundinnen und Kunden selbst im Internet geschehen, aber auch in einem Reisebüro. Reiseveranstalter, die solche Reisen anbieten, werden auch X-Veranstalter genannt.

Frage: Was ist der Unterschied zur klassischen Pauschalreise?

Antwort: Reiseveranstalter, die herkömmliche Pauschalreisen anbieten, verfügen über feste Kontingente wie Sitzplätze in bestimmten Flügen oder eine gewisse Anzahl an Hotelzimmern. Aus diesen Kontingenten werden dann Pauschalreisen gebildet und zu einem festgelegten Preis angeboten. Beim Dynamic Packaging gibt es keine Kontingente. Sobald die Anfrage durch Interessierte vorliegt, werden Flüge direkt bei der Fluggesellschaft angefragt sowie die günstigsten Hotelangebote und weitere Leistungen ermittelt. So ergeben sich tages- oder sogar stundenaktuelle Preise.

Frage: Was sind die Vorteile?

Antwort: Da die Preise Momentaufnahmen sind, profitieren Interessierte von eventuellen Preissenkungen, die an sie weitergegeben werden. Darüber hinaus ist das Angebot häufig größer als bei traditionellen Pauschalreisen, da auch kleinere Hotels angeboten werden. Beim Dynamic Packaging ist man außerdem nicht an bestimmte Fluglinien oder Hotels gebunden, weshalb individuellere Buchungswünschen berücksichtigt werden können. Auch ist es so möglich, zum Beispiel an einem Dienstag anzureisen und an einem Freitag abzureisen – man muss sich nicht an die starren Wochenrhythmen von Pauschalreisen halten.

Frage: Was sind die Nachteile?

Antwort: Auf diese Weise zusammengestellte Reisen sind kaum stornierbar. Die Stornogebühren sind meist bereits ab dem ersten Tag sehr hoch, da ein X- Reiseveranstalter mit stornierten Flügen nichts mehr anfangen kann und ebenfalls stornieren muss. Bei Pauschalreisen können stornierte Leistungen dagegen wieder ins Buchungssystem integriert werden. Daraus ergibt sich, dass bei Pauschalreisen die Stornogebühren geringer sein können. Der größte Nachteil von Dynamic Packaging ist aber: Im Vergleich zu herkömmlichen Pauschalreisen kommt es zu starken Preisschwankungen. Hat man also eine passende Reise gefunden und kann nicht sofort buchen (etwa weil die Abstimmung mit der Familie oder dem Arbeitgeber nötig ist), kann diese schon ein paar Stunden später wieder einen anderen Preis haben, da sich die Preise bei den Einzelkomponenten ständig ändern. Ein weiterer Nachteil: Änderungen an einer bestehenden Buchung sind schwierig bis unmöglich oder sehr teuer.

Frage: Werden Preiserhöhungen auch nach der Buchung noch weitergegeben?

Antwort: Das hört man vereinzelt von enttäuschten Dynamic-Packaging-Buchenden. Dazu ist aber zu sagen, das ist kein Alleinstellungsmerkmal von Dynamic Packaging. Massive nachträgliche Preiserhöhung (zum Beispiel durch teureres Kerosin oder höhere Strompreise im Hotel) dürfen bis zu einem gewissen Ausmaß auch bei gewöhnlichen Pauschalreisen an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden. Allerdings gibt es da wie dort die Möglichkeit, vom Vertrag zurückzutreten. Im Falle von Dynamic Packaging ist die Weitergabe von Preiserhöhungen jedenfalls wahrscheinlicher als bei Pauschalreisen. Vor allem große Reisebüros geben Preiserhöhungen nach der Buchung oft nicht weiter, weil das dem guten Ruf bei der Kundschaft schaden würde.

Frage: Welchen Vorteil hat Dynamic Packaging gegenüber einer selbsttätigen Buchung etwa von Flug und Hotel?

Antwort: Rechtlich gesehen sind auch die meisten Dynamic Packaging-Angebote eine Pauschalreise. Man kann sich bei Problemen also an den Verkäufer wenden. Transparenter ist es allerdings, selbst zu buchen – etwa ein Hotel mit oft angebotener Stornomöglichkeit bis kurz vor der Anreise und einen Flug direkt bei der Airline mit Möglichkeit des Verschiebens.

Frage: Wer bietet Dynamic Packaging an?

Antwort: Die wichtigsten X-Veranstalter sind X-FTI, X-Tui, X-Alltours, X-Dertour oder X-Bentour. Dazu ist zu sagen, dass es für Interessierte oft nicht einfach zu erkennen ist, ob sie Dynamic Packaging buchen, da auch große, bekannte Veranstalter darunter sind. Orientierung bietet eine Faustregel: Hat der Veranstalter ein X- vor seinen Namen gestellt, wird in der Regel Dynamic Packaging angeboten. Bei den großen heimischen Anbietern wie Verkehrsbüro oder Tui ist der Anteil an Dynamic Packaging noch sehr gering, in der Regel hält der Preis nach der Buchung, und es wird genau erklärt, manchmal sogar gewarnt, welche Risken man bei X-Reisen eingeht. Auch in den Reisebüros werde über das zugrunde liegende Realtime-Prinzip entsprechend informiert.

Frage: Wie lange existiert Dynamic Packaging schon?

Antwort: Im deutschsprachigen Raum seit ungefähr seit 15 Jahren. Und immer wieder heißt es, diese Angebote lägen im Trend und seien zukunftsweisend. Das Thema wird noch an Bedeutung gewinnen, aber de facto bleibt der Marktanteil in Österreich bis dato im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Frage: Gibt es wegen Dynamic Packagings schon viele Beschwerden bei den Konsumentenschützern?

Antwort: Eine Nachfrage beim Verein für Konsumenteninformation und bei der Arbeiterkammer hat ergeben, dass diesbezüglich noch gar keine Beschwerdefälle eingegangen sind. (Sascha Aumüller, 1.9.2022)