Jede und jeder Vierte war schon einmal untreu – zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle repräsentative Studie im Auftrag von Parship. Dabei sind die Beweggründe, eine Affäre zu beginnen, durchaus unterschiedlich. Während manche unglücklich in der Beziehung sind, sich nicht begehrt fühlen oder sexuell frustriert sind, suchen andere nach Abwechslung.

Mit Untreue umzugehen ist schwierig. Viele Beziehungen zerbrechen daran. Foto: Delmaine Donson Getty Images

Reiz des Neuen

Auch wenn man grundsätzlich zufrieden in der Partnerschaft ist, kann es vorkommen, jemanden kennenzulernen, zu dem man sich hingezogen fühlt. Ob man diesen Gefühlen folgt oder nicht, hat man natürlich selbst in der Hand. Und doch entscheiden sich viele Menschen, sich dem Liebesabenteuer hinzugeben und fremdzugehen. In welcher Form und für wie lange dieser Seitensprung passiert, ist unterschiedlich. Manch eine Liaison ist nur von kurzer Dauer, andere wiederum werden über längere Zeit neben der eigentlichen Beziehung geführt.

Darüber reden?

Gemein ist den meisten: Vorerst passieren Seitensprünge – sofern man nicht in einer offenen Beziehung lebt – im Geheimen. Manche kommen auch nie ans Tageslicht. Wird dem Partner oder der Partnerin allerdings davon berichtet – ob aus Gründen der Reue und der Bitte um Vergebung oder einfach, um ehrlich zu sein – hat dies in vielen Fällen einen nachhaltigen Einfluss auf die Beziehung. Und doch wollen viele lieber über die Affäre Bescheid wissen, das bestätigen immerhin 67 Prozent der Befragten der Studie. Wie in der Folge damit umgegangen wird, ist unterschiedlich und hängt oft stark damit zusammen, wie groß der Wunsch auf beiden Seiten ist, die Beziehung weiterzuführen. Für manche ist Untreue unentschuldbar, und es kommt schnell zur Trennung. "a'skorperl" berichtet aus Erfahrung:

Für andere haben Seitensprünge wiederum weniger Einfluss auf die Partnerschaft, wie "Mortymer" erzählt:

