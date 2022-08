Kein Mensch hat den Verlauf der Geschichte im späten 20. Jahrhundert so stark beeinflusst wie der frühere sowjetische Partei- und Staatschef Michail Gorbatschow. Er begrub in Europa den Kommunismus, beendete den Kalten Krieg, gab den Staaten in Mittel- und Osteuropa freiwillig ihre Unabhängigkeit und zerschlug ungewollt die Sowjetunion. Außenpolitisch verfolgte der nun Verstorbene einen konsequenten und für den Rest der Welt erfolgreichen Kurs, aber seine unentschlossene Reformpolitik zu Hause führte das Land in eine wirtschaftliche Katastrophe, die schließlich auch sein politisches Programm, das er unter die Schlagworte Glasnost (Offenheit) und Perestroika (Umgestaltung) stellte, zum Scheitern brachte.

Dieses Programm entsprach in weiten Teilen den Idealen westlicher Demokratien: Meinungs- und Pressefreiheit, freie Wahlen in einem Mehrparteiensystem, Schutz vor politischer Verfolgung und eine aktive Zivilgesellschaft, die Politiker und die Beamtenschaft zur Rechenschaft zieht. All das hat Wladimir Putin rückgängig gemacht.

Russland ist heute eine genauso repressive Diktatur wie die Sowjetunion in der Breschnew-Ära, bloß dass der Marxismus-Leninismus durch einen aggressiven Nationalismus ersetzt wurde, der zu Recht als Faschismus bezeichnet wird. Damals schmachtete der Dissident Andrej Sacharow im Straflager, heute ist es Alexej Nawalny. Die Absurditäten der Planwirtschaft wurden zwar aufgegeben, aber Russland hat auch heute der Welt außer Öl, Gas und Waffen keine wettbewerbsfähigen Produkte zu bieten und bleibt wirtschaftlich rückständig.

Streben nach Unabhängigkeit

Europas neue Demokratien, zu denen auch die Ex-Sowjetrepubliken im Baltikum zählen, kann Putin nicht mehr unterjochen. Dafür sorgt neben der EU vor allem die Nato, deren Osterweiterung auch Gorbatschow den Weg ebnete, indem er die Nato-Mitgliedschaft eines vereinten Deutschland akzeptierte. Zwischen der Repression in Russland und der Freiheit weiter westlich liegen die anderen Nachfolgestaaten der UdSSR, deren Streben nach Unabhängigkeit im Dezember 1991 den Vielvölkerstaat zerfallen ließ. Gorbatschow wollte das nicht und setzte auch Gewalt gegen sezessionistische Proteste ein; die demokratischen Geister, die er rief, erweckten allerdings einen Nationalismus, der mächtiger war als der Kreml.

Diese beiden Folgen von Gorbatschows Revolution, die erfolgreiche in Mitteleuropa und die gescheiterte im eigenen Land, stoßen in Belarus und der Ukraine aufeinander – in Belarus durch die brutale Repression eines Volksaufstands, in der Ukraine durch einen noch brutaleren Krieg. Gorbatschow hat sich zwar nie von Putin distanziert und die Annexion der Krim 2014 unterstützt, der Überfall auf das demokratische Nachbarland muss ihn dennoch tief geschmerzt haben. Wenn Russland diesen Krieg gewinnt, dann liegt Gorbatschows Erbe in dessen einstiger Heimat völlig in Scherben. Die Ukrainer, die Autoritäten hinterfragen und nach Westen streben, sind seine geistigen Kinder – und so wie viele Kinder entschlossener als die Elterngeneration.

Ein Sieg der Ukraine würde die gemischte Bilanz der Gorbatschow-Ära aufbessern – und könnte auch nach Russland wieder ein Stück jener politischen Visionen bringen, die der Bauernsohn aus der Provinz in seinen sechs Jahren an der Macht zu verwirklichen suchte. (Eric Frey, 31.8.2022)