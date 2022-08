Probleme mit einem Triebwerk führten am Montag zum Startabbruch des Space Launch Systems. Samstagabend will es die Nasa wieder versuchen

Noch bodenständig: das neue Space Launch System am Nasa-Weltraumbahnhof in Florida. Foto: AP/Joel Kowsky

Die US-Weltraumbehörde Nasa will am Samstag den nächsten Versuch für den Start ihrer neuen Mondrakete Space Launch System unternehmen. Das gab der für die unbemannten Mission Artemis 1 verantwortliche Nasa-Vertreter Mike Sarafin bei einer Pressekonferenz bekannt. Um 20:17 (MESZ) öffnet sich das zweistündige Startfenster, in dem die Rakete mit dem neuen Raumschiff Orion zu einem Testflug rund um den Mond aufbrechen könnte.

Die Nasa hatte den eigentlich für Montag geplanten Erstflug kurz vor dem Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida wegen technischer Probleme abbrechen müssen: Aufgrund von Leitungsproblemen konnte eines der vier Haupttriebwerke der SLS-Rakete vor dem Start nicht auf die erforderliche Temperatur gekühlt werden, zudem wurde ein kleines Leck an einem Bauteil des Wasserstoffversorgungssystems entdeckt.

Vorsichtiger Optimismus

Die Projektmanager zeigten sich zuversichtlich, dass sich die am Montag aufgetretenen Problem durch Änderungen beim Tankvorgang vermeiden lassen. Das soll in den kommenden Tagen getestet werden, auch an der Startplattform soll es kleine Adaptionen geben.

Ob ein Start am Samstag stattfinden kann, hängt aber natürlich auch vom Wetter ab. Aktuellen Vorhersagen zufolge soll es zwar Regenschauer am Samstag geben, das meteorologische Team der Nasa zeigte sich aber zuversichtlich, was das Startfenster betrifft.

Rückkehr zum Mond

Wenn alles klappt, reist 50 Jahre nach der bisher letzten astronautischen Mondlandung erstmals wieder eine Rakete mit einem Raumschiff zum Erdtrabanten. Aufgabe der 42-tägigen Mission Artemis 1 ist es, das neue Transportsystem unter realen Bedingungen zu testen.

Die Folge-Mission Artemis 2 soll dann Astronauten in eine Mond-Umlaufbahn bringen, mit Artemis 3 könnte frühestens 2025 eine Mondlandung glücken. Langfristig geht es um eine astronautische Mission zum Mars. (red, APA, 31.8.2022)