19.40 REPORTAGE

Re: Schutzengel der Transfrauen – Loredanas Aufstand gegen den Hass Wie Transfrauen und Transmänner unter Dis kriminierung leiden, erfährt Loredana Rossi aus Neapel jeden Tag. Nachts besucht sie Prostituierte auf dem Strich und versucht, mit Kondomen, Gleitgel und Hygienetüchern zu helfen. Tagsüber bietet sie eine Sprechstunde für junge Transmenschen an. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATIONEN

Olympia 72: Deutschlands Aufbruch in die Moderne 50 Jahre Olympische Spiele 1972: Ein neues Image – das suchte das junge Deutschland in den 60er-Jahren nach der dunklen Epoche des Dritten Reichs und dem Wirtschaftswunder. Doch mitten in der Heiterkeit geschah das Attentat auf die israelische Mannschaft. Um 21.05 folgt Terror, Tote, Völkerfreundschaft: Die DDR und der Nahost-Konflikt. Bis 22.00, Arte

20.15 POESIE

Der Club der toten Dichter (Dead Poets Society, USA 1989, Peter Weir) Robin Williams in seiner vielleicht besten Rolle als hipper Lehrer, der Leben in die konservative Schulbude bringt und seine Schüler zu individuellem und selbstständigem Denken animiert. Bis 22.45, ATV 2

Eckt im konservativen Internat an, weil er seine Schüler zu selbstständigem Denken anregen will: Robin Williams in "Der Club der toten Dichter", 20.15 Uhr, ATV 2. Foto: Imago Images / United Archives

20.15 DOKUMENTATION

Hungern, pumpen, posten Der gesellschaftliche Druck, einem Ideal zu entsprechen, wird durch Social Media befeuert. Über diesen Schönheitswahn diskutieren im Anschluss um 21.25 im Magazin Exakt Claudia Sandler und Patrick Fux mit Gästen. Bis 22.30, Puls 4

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz Gericht: Der 10 Millionen Gewinn Mit einem vermeintlichen Millionengewinn vor Augen ist der Steirer Roman Garber offenbar in die Fänge eines kriminellen Netzwerks geraten. Der unbescholtene Österreicher sitzt in Kolumbien im Gefängnis: Ihm drohen 20 Jahre Haft und 640.000 Euro Geldstrafe. Robert Berger und Sabine Zink haben diesen Kriminalfall recherchiert. Bis 22.00, ORF 2

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Energiedesaster in Wien – Planlos in den Krisenherbst? Bei Michael Fleischhacker diskutieren Ex-Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner, Armuts experte Georg Trabert und Unternehmer Martin Limbeck. Bis 23.20, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Riskante Geschäfte: Warum die Wien Energie in finanziellen Nöten ist. / Teure Energie: Kann man Gewinne der Konzerne abschöpfen? / Zu wenig Wasser: Warum die Dürre die Energiekrise befeuert. Bis 23.00, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl: Antonia Rados (langjährige Kriegsreporterin), Gabriel Felbermayr (Direktor des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung), Georg Hoanzl (Kabarettmanager und Leiter von Theater im Park) und Nico Langmann (Rollstuhltennisspieler). Bis 0.05, ORF 2