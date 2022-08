Der Mann wurde am Sonntag überfallen und bewusstlos geschlagen. Sein sechsjähriger Sohn starb danach in der Kitzbüheler Ache. Der Täter ist weiterhin unbekannt

Die Polizei sucht die Person, die einen Vater in St. Johann überfallen hat (Symbolbild). Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

St. Johann in Tirol/Innsbruck – Der Vater des sechsjährigen Buben, der Sonntagfrüh im Zuge einer Suchaktion tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol gefunden worden war, ist am Mittwoch einvernommen worden. Allerdings ergab die Befragung des 37-Jährigen, der von einem Unbekannten mit einer Flasche niedergeschlagen worden war, keine neuen Hinweise auf den Täter, sagte LKA-Leiterin Katja Tersch der APA. Die Ermittler setzen daher weiter auf Spurenauswertungen des Tatortes, die aber noch andauern.

Über Details aus der Einvernahme könne Tersch keine Angaben machen, denn dies könnte die Ermittlungen gefährden, meinte sie. Die Polizei hatte zuletzt auch um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Eine Obduktion hatte am Montag bestätigt, dass das Kind ertrunken war. Es fanden sich keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung, die dem Buben zugefügt worden sein könnten.

Bei Spaziergang überfallen

Der 37-Jährige war mit seinem in einem Kinderwagen befindlichen Buben um 4 Uhr auf einer Promenade neben der Ache spazieren gegangen, als es offenbar zu der Tat kam. Dies sei in diesem Fall ein "ganz übliches Verhalten" und nichts Ungewöhnliches, schilderte Tersch. Der Mann habe angegeben, dass er dies öfters gemacht habe, um sein geistig beeinträchtigtes Kind zu beruhigen.

Nachdem der deutsche Vater bewusstlos geschlagen worden war, stieg der Sechsjährige offenbar selbstständig aus dem Kinderwagen und stürzte in die Ache. Zwischen Ache und Promenade befand sich nur eine Böschung. Das Kind wurde abgetrieben und schließlich rund 600 Meter flussabwärts nur noch tot geborgen.

Der Täter hatte sich zuvor dem Vater des Buben im Bereich des Hauptschulsteges von hinten angenähert und ihm daraufhin einen gezielten und wuchtigen Schlag mit einer Flasche auf den Hinterkopf versetzt. Der 37-Jährige sackte zu Boden und blieb bewusstlos liegen. Daraufhin dürfte der Täter die Geldtasche und das Mobiltelefon des Mannes an sich genommen haben. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Das Handy und die Geldtasche wurden schließlich in unmittelbarer Nähe des Tatortes gefunden.

Gegen 5.20 Uhr wurde der Vater von einem Passanten bewusstlos aufgefunden. Dieser verständigte die Rettung. Im Zuge der Hilfeleistung fragte der Vater dann nach seinem Kind. Daraufhin wurde eine Suchaktion eingeleitet und der Sechsjährige schließlich eine Stunde später geborgen. (APA, 31.8.2022)