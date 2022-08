Fernando (li) ist einer der prominenteren Neuzugänge bei den Salzburgern. Die Bullen gaben für neue Spieler 30 Millionen aus, erwirtschafteten durch Abgänge aber knapp 93 Millionen Euro. Foto: APA/RICHARD PURGSTALLER

Wien – Die österreichische Fußball-Bundesliga wurde in diesem Sommertransferfenster ihrem Ruf als Ausbildungsliga mehr als je zuvor gerecht. Insgesamt nahmen die zwölf erstklassigen Vereine 122,59 Millionen an Spielerverkäufen ein, ein beachtlicher Anteil entfällt dabei auf Ligakrösus Salzburg. Aber auch bei Sturm Graz wurden durch den vereinsinternen Rekordtransfer von Rasmus Höjlund Millionen in die Vereinskasse gespült.

93 Millionen Euro für RB Salzburg

Bei RB Salzburg fand auch heuer im Sommer der traditionelle, jährliche Umbruch statt. In dieser Transferperiode nahmen die aus Spielerverkäufen lukrierten Einnahmen ein beachtliches und bisher nie da gewesenes Ausmaß an. Die Bullen erwirtschafteten durch Abgänge knapp 93 Millionen Euro. Ein großer Anteil entfällt dabei auf die Verkäufe von Karim Adeyemi, Brenden Aaronson, Ramus Kristensen und Mohamed Camara. Im Gegenzug verstärkten die Mozartstädter den Kader für knapp 30 Millionen Euro. Der französische U19-Nationalspieler Lucas Gourna-Douath kletterte durch eine Ablöse von 13 Millionen Euro auf Platz eins der Salzburger Rekordeinkäufe.

Vizemeister Sturm gelang kurz vor der Schließung des Wechselfensters ein echter Transfercoup. Die Grazer ließen Supertalent Höjlund für 17 Millionen Euro in den Süden zum italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo ziehen. Mit dieser Ablösesumme pulverisiert der österreichische Bundesligist den bisherigen Rekordverkauf Kelvin Yeboah (6,5 Mio.) deutlich. Als Höjlund-Ersatz verpflichtete Sturm seinen dänischen Landsmann William Böving.

Holland, Gruber und Raguz zur Austria

Die Wiener Austria bediente sich ausgiebig bei Liga-Kontrahent LASK. Mit James Holland, Andreas Gruber und Marko Raguz übersiedelten drei Spieler von Linz in die Bundeshauptstadt. Für Mittelstürmer Raguz legten die Veilchen 1,3 Millionen Euro auf den Tisch, allerdings absolvierte er aufgrund anhaltender Knieprobleme noch kein Pflichtspiel in Violett. Austria-Investor Jürgen Werner beruhigte die Fans. Der neue Angreifer werde "auf jedem Fall im Herbst noch spielen", betonte der 60-Jährige.

Burgstaller, Kühn und Greil für Rapid

Rivale Rapid Wien versuchte angesichts der erhofften Doppelbelastung über einen längeren Zeitraum der Saison, den Kader breit aufzustellen. Dieses personelle Vorhaben gelang den Verantwortlichen der Grün-Weißen durch Verpflichtungen von unter anderem Guido Burgstaller, Nicolas Kühn und Patrick Greil. Nach dem Ausscheiden aus dem internationalen Bewerb dürfte der Kader allerdings zu groß sein.

Als Transferkaiser der Sommerperiode darf sich Austria Klagenfurt bezeichnen. Die Kärntner nahmen zwölf Spieler unter Vertrag. Einiges umgekrempelt wurde auch beim LASK. Den insgesamt 13 Abgängen stehen acht Neuzugänge gegenüber. Die wohl prominenteste Verpflichtung gelang dem SCR Altach mit Miroslav Klose. Der deutsche Ex-Weltmeister und WM-Rekordtorschütze leitet seit Saisonbeginn als Chefcoach die Geschicke bei den Vorarlbergern.

Liendl zum GAK

Unterdessen verabschiedete sich mit Michael Liendl ein Routinier aus dem österreichischen Fußball-Oberhaus. Der 36-jährige wechselte von Wolfsberg in seine Geburtsstadt Graz zum GAK. Mit Giacomo Vrioni verließ auch der Torschützenkönig der Vorsaison (ex aequo mit Adeyemi) die Bundesliga. Der Albaner kehrte nach dem Leih-Ende von der WSG Tirol zu Juventus zurück und wurde folglich zu New England in die Major League Soccer weiterverkauft.

Hartberg versuchte den Abgang von Donis Avdijaj durch junge Talente von der AS Roma zu kompensieren. Bekanntester Neuzugang in Ried ist der Ex-LASK- und Austria-Akteur Christoph Monschein. Aufsteiger Austria Lustenau kann wie schon in der Vorsaison auf die Unterstützung des französischen Kooperationsvereins Clermont Foot zählen. Bryan Teixeira wurde ablösefrei verpflichtet, Yuliwes Bellache ausgeliehen. (APA, 31.8.2022)

Transferüberblick der Fußball-Bundesliga gegen Ende der Sommer-Übertrittszeit am Mittwoch (24 Uhr):

Red Bull Salzburg:

Zugänge: Fernando (BRA, Schachtar Donezk), Lucas Gourna-Douath (FRA, AS St. Etienne), Strahinja Pavlovic (SRB, AS Monaco), Youba Diarra (MLI, TSV Hartberg/Leih-Ende), Amar Dedic (BIH, WAC/Leih-Ende)

Abgänge: Karim Adeyemi (GER, Borussia Dortmund), Zlatko Junuzovic (Karriereende), Jerome Onguene (CMR, Eintracht Frankfurt), Brendan Aaronson (USA, Leeds United), Rasmus Kristensen (DEN, Leeds United), Mohamed Camara (MLI, AS Monaco), Darko Todorovic (BIH, Achmat Grosny), Jasper van der Werff (SUI, Paderborn), Amankwah Forson (GHA, Altach/Leihe), Dorgeles Nene (MLI, Westerlo/Leihe), Kilian Ludewig GER, Aalborg/Leihe), Albert Vallci (FC St. Gallen), Gideon Mensah (GHA, AJ Auxerre), Daouda Guindo (MLI, St. Gallen/Leihe)

Sturm Graz:

Zu: Vesel Demaku (Austria Wien), Tomi Horvat (SLO, NS Mura), David Schnegg (Venezia), Dominik Oroz (Vitesse Arnheim/Leihe), Emanuel Emegha (NED, Royal Antwerpen), Christopher Giuliani (Kapfenberg/Leih-Ende), William Böving (FC Kopenhagen/DEN)

Ab: Ramus Höjlund (DEN, Atalanta Bergamo), Andreas Kuen (Atromitos Athen), Lukas Jäger (SCR Altach), Anderson Niangbo (CIV, Gent/Leih-Ende), Dardan Shabanhaxhaj (NS Mura/Leihe), Martin Krienzer (Admira), Philipp Huspek (SV Wallern), Francisco Mwepu

Austria Wien:

Zu: Haris Tabakovic (SUI, Austria Lustenau), Christian Früchtl (GER, Bayern München), Matan Baltaxa (ISR, Maccabi Tel Aviv), Reinhold Ranftl (Schalke 04/leihweise), James Holland, Marko Raguz, Andreas Gruber (alle LASK), Billy Koumetio (FRA, Liverpool/Leihe), Manuel Polster (VfB Stuttgart)

Ab: Alexander Grünwald (Karriereende), Markus Suttner (Wullersdorf), Vesel Demaku (Sturm Graz), Patrick Pentz (Stade Reims), Eric Martel, Noah Ohio (beide RB Leipzig/Leih-Ende), Christian Schoissengeyr (NK Domzale), Ammar Helac (Austria Lustenau), Filip Antovski (MKD, NK Istra/Leihe), Maximilian Sax, Bright Edomwonyi

WAC:

Zu: Thierno Ballo (Chelsea), Konstantin Kerschbaumer (Heidenheim), Hendrik Bonmann (GER, Würzburger Kickers), Nikolaos Vergos (GRE, Panetolikos GFS), Simon Piesinger (Randers FC/DEN), Ervin Omic (Juventus Turin), Lukas Gütlbauer (Ried), Raphael Schifferl (Young Violets Austria Wien/Leih-Ende), Matteo Anzolin (ITA, Juventus Turin U23)

Ab: Christopher Wernitznig (Austria Klagenfurt), Michael Liendl (GAK), Alexander Kofler (Karriereende), Amar Dedic (BIH, Salzburg/Leih-Ende), Lukas Schöfl (FAC/Leihe), Guram Giorbelidze (GEO, Zaglebie Lubin/POL), Luka Lochoshvili (GEO, US Cremonese/ITA), Kai Stratznig, Sven Sprangler, Manuel Kuttin, Eliel Peretz (ISR)

Rapid Wien:

Zu: Patrick Greil (Austria Klagenfurt), Roman Kerschbaum (Admira), Nicolas Kühn (GER, Bayern München II), Aleksa Pejic (SRB, Schachtjor Soligorsk/BLR), Michael Sollbauer (Dynamo Dresden), Ante Bajic (SV Ried), Guido Burgstaller (FC St. Pauli), Ferdy Druijf (NED, Alkmaar), Martin Koscelnik (SVK, Slovan Liberec)

Ab: Robert Ljubicic (Dinamo Zagreb), Emanuel Aiwu (US Cremonese/ITA), Kelvin Arase (Karlsruher SC), Leo Greiml (Schalke 04), Filip Stojkovic (MNE, LASK), Philipp Schobesberger, Srdjan Grahovac (BIH), Koya Kitagawa (JPN, Shimizu S-Pulse/JPN), Benjamin Kanuric (Arminia Bielefeld), Dalibor Velimirovic (Vienna/Leihe), Lukas Sulzbacher (WSG Tirol)

Austria Klagenfurt:

Zu: Christopher Wernitznig (WAC), Nikola Djoric (SRB, Rad Belgrad), Andy Irving (SCO, Türkgücü München), Moritz Berg (GER, 1. FC Magdeburg), Marco Knaller (Wacker Innsbruck), Simon Straudi (ITA, Werder Bremen), Sinan Karweina (GER, Türkgücü München), Jonas Arweiler (GER, Almere/NED), Rico Benatelli (GER, FC St. Pauli), Sebastian Soto (USA, Norwich City/ENG), Emilian Metu, Daniel Francis (beide Bayern München II/Leihe)

Ab: Patrick Greil (Rapid), Alex Timossi Andersson (SWE, Bayern München/Leih-Ende), Lennart Moser (GER, Union Berlin/Leih-Ende), Ivan Saravanja (CRO, Akritas Chlorakas), Alexander Fuchs (GER), Julian von Haacke (GER), Herbert Paul (GER), Darijo Pecirep (CRO/Stripfing), Benjamin Hadzic (BIH), Rajko Rep (SLO/Termalica), Turgay Gemicibasi (GER/TUR, Kasimpasa Istanbul/Leihe), Lukas Fridrikas (Austria Lustenau), Florian Freissegger (DSV Leoben), Marcel Köstenbauer (Viktoria Berlin/Leihe), Tim Maciejewski (GER, Union Berlin/Leih-Ende)

WSG Tirol:

Zu: Lautaro Rinaldi (ARG, Atletico Aldosivi), Nik Prelec (SLO, Sampdoria Genua), Kilian Bauernfeind (FC Dornbirn), Osarenren Okungbowa (Kickers Offenbach/GER), Lukas Sulzbacher (Rapid), Thomas Sabitzer (LASK/Leihe)

Ab: Giacomo Vrioni (ALB, Juventus Turin/Leih-Ende), Thomas Sabitzer (LASK/Leih-Ende), Tobias Anselm (LASK/Leih-Ende), Maxime Awoudja (GER, VfB Stuttgart/Leih-Ende), Fabian Koch (Natters), Markus Wallner (SV Horn), Renny Smith (ENG), Felix Kerber (FC Dornbirn), Mario Andric (FC Kufstein), Stefan Lauf (Kitzbühel)

LASK:

Zu: Filip Stojkovic (MNE, Rapid), Philipp Ziereis (GER, St. Pauli), Thomas Sabitzer (WSG Tirol/Leih-Ende), Tobias Anselm (WSG Tirol/Leih-Ende), Nemanja Celic (SV Darmstadt/Leihe), Marin Ljubicic (CRO, Hajduk Split/Leihe), Efthymios Koulouri (GRE, Atromitos Athen), Robert Zulj (Al-Ittihad Kalba/VAE), Ákos Kecskés (Nischni Nowgorod/RUS)

Ab: James Holland (AUS), Marko Raguz, Andreas Gruber (alle Austria Wien), Petar Filipovic (GER, AEL Limassol), Dario Maresic (Stade Rennes/Leih-Ende), Oumar Sako (CIV, FC Arda/BUL/Leihe), Christoph Monschein (SV Ried), Andres Andrade (PAN, Arminia Bielefeld), Hong Hyun-seok (KOR, KAA Gent), Matias Succar (PER), Yoav Hofmayster (ISR, Kiryat Shmona), Matias Succar (PER, CA Mannucci), Strahinja Kerkez (CYP, AS Trencin), Thomas Sabitzer (WSG Tirol/Leihe)

SCR Altach:

Zu: Trainer Miroslav Klose (GER), Guy Dahan (ISR, Maccabi Haifa), Lukas Gugganig (VfL Osnabrück), Lukas Jäger (Sturm Graz), Amankwah Forson (GHA, RB Salzburg/Leihe), Alexis Tibidi (FRA, VfB Stuttgart/Leihe), Jan Jurcec (CRO, NK Kustosija), Leo Mätzler (Austria Lustenau/Leih-Ende), Amir Abdijanovic, Ronny Rikal, Thomas Baldauf (alle FC Dornbirn/Leih-Ende)

Ab: Trainer Ludovic Magnin (SUI, Lausanne), Christoph Monschein (LASK/Leih-Ende), Philipp Netzer (Karriereende), Lars Nussbaumer (FC Dornbirn), Leo Mätzler, Lukas Parger (beide FC Dornbirn/Leihe), Gianluca Gaudino (GER/Sandhausen/Leih-Ende), Mickael Nanizayamo (FRA/Laussane-Sport/Leih-Ende), Marco Meilinger, Christoph Riegler, Noah Bitsche (Vorwärts Steyr/Leihe)

SV Ried:

Zu: Christoph Monschein (LASK), Michael Martin (GER, Vorwärts Steyr), Denizcan Cosgun (SV Horn), Agyemang Diawusie (GER, Dynamo Dresden), Kingsley Michael (NIG, FC Bologna/ITA), Julian Turi (Ried/Leih-Ende), David Ungar (FAC/Leih-Ende)

Ab: Ante Bajic (Rapid), Lukas Gütlbauer (WAC), Marcel Canadi (HNK Sibenik), Christoph Haas (Admira), Michael Lercher, Daniel Offenbacher, Luca Meisl (Beerschot V.A.), Murat Satin, Lukas Schlosser (Union Gurten), Milos Jovicic (GAK), Nicolas Zdichynec (Vorwärts Steyr/Leihe), Dorgeles Nene (MLI, Salzburg/Leih-Ende)

TSV Hartberg:

Zu: Albert Ejupi (SWE, Helsingborg IF), Lukas Fadinger (beide SV Lafnitz/Leih-Ende), Ruben Providence (FRA,AS Roma/Leihe), Patrick Gante (ROU,AS Roma), Jakob Knollmüller (Hoffenheim II), Marin Karamarko (CRO, NS Mura), Eylon Almog (ISR, Maccabi Tel Aviv/Leihe), Dominik Frieser (Cesena/ITA)

Ab: Youba Diarra (MLI, Salzburg/Leih-Ende), Noel Niemann (GER, Arminia Bielefeld/Leih-Ende), Donis Avdijaj (GER/KOS, FC Zürich), Marc Andre Schmerböck, Gabriel Lemoine (BEL, La Louviere), Jürgen Lemmerer (SV Lafnitz/Leihe)

Austria Lustenau:

Zu: Anthony Schmid (FAC), Darijo Grujcic (Wacker Innsbruck), Bryan Teixeira (FRA-KAP, Clermont Foot/FRA), Torben Rhein (GER, Bayern München II), Stefano Surdanovic (SRB, Admira), Cem Türkmen (GER, Clermont/Leihe), Lukas Fridrikas (Klagenfurt), Yuliwes Bellache (FRA-ALG, Clermont/Leihe), Ammar Helac (Austria Wien)

Ab: Haris Tabakovic (SUI, Austria Wien), Muhammed Cham (Clermont/Leih-Ende), Brandon Baiye (BEL, Clermont/Leih-Ende), Wallace (BRA, HNK Gorcia), Leo Mätzler (Altach/Leih-Ende), Dragan Marceta (Vorwärts Steyr), Nicolai Bösch (SV Lochau), Florian Eres (Vorwärts Steyr), Carlos Berlinger (SW Bregenz), Florian Rusch (Rabenstein), Jan Stefanon, Raul Marte (beide FC Dornbirn/Leihe), Emre Yilmaz (TÜR)