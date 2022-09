"Return to Monkey Island" muss sich hohen Erwartungen der Fans stellen. Ob diese erfüllt werden, erfährt man im September. Foto: Ron Gilbert

Das Weihnachtsgeschäft hat zwar offiziell noch nicht begonnen, aber verstecken braucht sich der September mit seinem reichhaltigen Angebot wahrlich nicht. Nach einem ruhigen – wir sagen nicht: stillen – Sommer findet sich in den kommenden Wochen wohl für jeden Geschmack das passende Game. Ein starkes und interessantes Spielejahr geht in seine spannende Endphase.

The Last of Us Part I

Plattform: Playstation 5, PC

Erscheint: 2.9.2022

2013 das erste Mal erschienen, erlebt das Actionspiel "The Last of Us" mit der aktuellen Auflage seinen bereits dritten Frühling. Technisch stark verbessert, darf man erneut in eines der wohl intensivsten Spielerlebnisse der vergangenen Dekade eintauchen. Die Entwickler ergänzten zudem einige freischaltbare Dokumentationen, einen "Model Viewer" – hier kann man sich die sehr detaillierten Charaktere noch einmal genauer ansehen –, und zahlreiche Accessibility-Features haben es ebenfalls ins Spiel geschafft. Der Preis von 80 Euro ist für eine Neuauflage eines alten Spiels aber definitiv hoch gegriffen. Ob und für wen sich der Kauf dennoch lohnt, beantworten wir in unserem Test.

Technisch lässt die Neuauflage die Muskeln spielen. Foto: Sony CE

Splatoon 3

Plattform: Nintendo Switch

Erscheint: 9.9.2022

Wenn ein Multiplayer-Spiel in die dritte Runde geht, darf man sich nicht zu viele Neuerungen erwarten. Dennoch versucht Nintendo mit einem neuen Story-Modus, neuen Waffen und zahlreichen Modi sowohl alte Fans der bunten Shooter-Serie als auch neue Spielerinnen für seinen E-Sport-Titel zu begeistern. Offenbar hat sich auch ein neues Kartenspiel ins Spiel verirrt, dessen Qualität wir in unserem Test kurz vor Release ebenfalls unter die Lupe nehmen werden.

Bunt, bunter, "Splatoon": Teil drei baut auf alten Multiplayer-Stärken auf. Foto: Nintendo

NBA 2K23

Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch

Erscheint: 9.9.2022

Auch dieses Jahr erhält die Basketball-Simulation eine Neuauflage. Im Fokus steht diesmal Michael Jordan, den man in historischen Momenten zum Sieg verhelfen soll. Ansonsten darf man sich die üblichen Feinjustierungen erwarten, aber ein Neukauf lohnt sich wohl nur für Hardcore-Fans.

Jordan-Fans werden um diesen Teil wohl nicht herumkommen. Foto: 2K

Metal Hellsinger

Plattform: Xbox Series, PS5, Windows PC

Erscheint: 15.9.2022

Es sieht aus wie "Doom" und nennt sich selbst "rhythmischer Shooter": Trifft man in "metal Hellsinger" Gegner im Takt der Rock-Klänge, verursacht man mehr Schaden. Das Setting ist dem Titel entsprechend aus der Hölle, an vielseitigen Waffen soll es deshalb nicht mangeln. Wer also mit den zwei letzten "Doom"-Teilen seinen Spaß hatte und dem Rock-Genre nicht abgeneigt ist, der dürfte hier auf seine Kosten kommen. Eine Demo gibt es zumindest für den PC bereits. Auf der Gamescom durfte man den Preis "Most Wanted PC Game" abstauben. An Vorschusslorbeeren mangelt es also nicht.

PlayStation

Return to Monkey Island

Plattform: PC, Nintendo Switch

Erscheint: 19.9.2022

Die Rückkehr der bekannten "Monkey Island"-Serie hat für viel Freude bei älteren Gamern gesorgt. Der Kopf hinter der Adventure-Reihe, Ron Gilbert, führt selbst Regie bei dieser sehr späten Fortsetzung und sollte im Idealfall dafür sorgen, dass der großartige Humor der Originalspiele auch im neuesten Teil eine große Rolle spielen wird. Der neue Grafikstil hat im Vorfeld nicht nur für positive Kommentare gesorgt, aber am Ende sollte das Spiel als Gesamtwerk bewertet werden.

DevolverDigital

The Diofield Chronicle

Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch

Erscheint: 20.9.2022

Der Underdog in dieser Aufzählung ist mit Sicherheit "The Diofield Chronicle". Abgesehen von dem wenig einprägsamen Titel schickt Square Enix den Spieler in diesem vielversprechenden Rollenspiel mit Strategieelementen in eine Welt, die sehr an diverse "Final Fantasy"-Teile erinnert. Die Spielerin oder der Spieler schlüpft dabei in die Söldnertruppe Blue Foxes, die mit Sabotageaktionen eine größere Bedrohung abwenden soll. Während die Story sehr austauschbar wirkt, sind die taktischen Kämpfe das Highlight, wie man sich bereits jetzt in einer Demo ansehen kann. Figuren werden in Echtzeit gezogen, haben aber rundenbasierte Angriffe, das heißt, man wechselt sich bei den Attacken mit den Gegnern ab. Zahlreiche taktische Manöver, das Zusammenspiel der Einheiten und das Ausnutzen der Karte machen das Spiel attraktiv für alle Strategen, die sich an der JRPG-Inszenierung nicht stoßen.

Square Enix

Soulstice

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Erscheint: 20.9.2022

Ein gutes Verhältnis zu den eigenen Geschwistern ist Gold wert. Im neuen Dark-Fantasy-Actionspiel "Soulstice" hängt die kleine Schwester sogar am Rücken des Protagonisten und hilft von dort aus gegen Heerscharen an Bösewichten, die in allen Formen und Farben auftauchen. Der Look des Spiels erinnert ein wenig an das zu Recht gefeierte "Nier: Automata", das schnelle Gameplay an Titel wie "DMC". Wer bei diesen zwei Titeln die Ohren spitzt, der kann sich bei "Soulstice" auf ein vielleicht nicht besonders innovatives Spielkonzept freuen, aber mit Sicherheit auf ein unterhaltsames und forderndes.

IGN

No Place for Bravery

Plattform: PC, Nintendo Switch

Erscheint: 22.9.2022

Das von Hand gezeichnete "No Place for Bravery" sieht wirklich beeindruckend aus. Vor allem die liebevollen Animationen ziehen schnell in ihren Bann. Als schwertschwingender Krieger kämpfen wir uns durch diverse Gegnerarten, was zumeist recht blutig inszeniert ist. Neben der Action gibt es auch diverse Sprungpassagen, die es ebenfalls zu meistern gilt. Das knüppelharte Spiel – Stichwort Soulslike – nutzt auch diverse Metroidvania-Elemente, lässt Spieler also mit neuen Fähigkeiten zusätzliche Ebenen erkunden. Es steckt einfach sehr viel in diesem Spiel, das ein sehr spannendes Ergebnis vermuten lässt.

IGN

Fifa 23

Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Stadia

Erscheint: 23.9.2022

Der letzte Teil unter dem Namen "Fifa" erscheint Ende des Monats und soll noch einmal die Stärken der größten Fußballreihe aller Zeiten unter Beweis stellen. Einige neue Spielmechaniken und ein kleiner Fokus auf Frauenmannschaften sollen ausreichend Anreize für einen Neukauf schaffen – abgesehen von aktuellen Kadern, versteht sich. Wie die Reise ab dem kommenden Jahr weitergeht, ist noch ungewiss. Mit dem Fußballverband Fifa hat man sich zerstritten, und Amazon plant offenbar den Kauf von Publisher Electronic Arts. 2023 könnte ein wichtiges Endspiel für die beliebte Serie werden.

EA SPORTS FIFA

