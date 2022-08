Michail Gorbatschow und George W. Bush zogen in Sachen Kuwait am gleichen Strang.

Nicht nur die europäische Geschichte wurde durch die Politik des letzten sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow in eine neue Epoche katapultiert: Der Kalte Krieg ging auch an anderen geopolitischen Schauplätzen zu Ende. Im Nahen Osten brachte der Golfkrieg zur Befreiung Kuwaits von der irakischen Besatzung zu Jahresbeginn 1991 den großen Einschnitt. Mit einer Sowjetunion auf der Höhe ihrer Macht hätte er nicht stattgefunden.

Sowjet-Nostalgiker werden es Gorbatschow nie verzeihen, dass er durch seine Zustimmung die USA zum stärksten Akteur im Nahen Osten machte. Moskau ließ es nicht nur zu, dass sich im Herbst 1990 eine US-geführte Militärmacht von mehr als einer halben Million Soldaten aufbaute. Gorbatschow ebnete aktiv den politischen Weg dazu.

Nach dem Einmarsch Saddam Husseins in Kuwait Anfang August 1990 trug die Sowjetunion von Beginn an die immer schärfer werdenden internationalen Strafmaßnahmen gegen den Irak mit. Am 29. November 1990 geschah das früher Undenkbare: Der Uno-Sicherheitsrat verabschiedete Resolution 678, die dem Irak "alle nötigen Mittel" androhte für den Fall, dass er nicht aus Kuwait abziehen würde. Also Krieg.

Die "alten" Positionen erhielten damals im Sicherheitsrat die nichtständigen – also nicht vetoberechtigten – Mitglieder Jemen und Kuba aufrecht, die mit einem Nein stimmten. China enthielt sich.

Alles in US-Hand

An sich hatte Moskau eigentlich noch zwei Resolutionen – eine mit "letzter Chance" und eine mit der Gewaltdrohung – gewünscht. Ein paar Tage vor der Präsentation des Textes der späteren Kriegsresolution traf US-Präsident George H. W. Bush mit Gorbatschow zusammen und überzeugte ihn. Washington und Moskau drohten Bagdad gemeinsam mit Krieg.

Die Wunderlichkeiten gingen weiter. Moskau, das zuerst noch eine gemeinsame Abstimmung etwaiger Aktionen forderte, überließ später den USA Planung, Management und Koordination der militärischen Operationen mit dem Namen "Desert Storm". Die sterbende Sowjetunion war mit sich selbst beschäftigt. Gorbatschow wollte Moskau möglichst in eine neue Ordnung nach dem Kalten Krieg integrieren.

Schon in den 1990ern zerfiel der Konsens, gleichzeitig mit Jugoslawien. Aber in Nahost war nichts mehr, wie es zuvor war. Der einst mächtige Irak unter Saddam wurde mit Sanktionen "eingefroren". Durch dessen Wegfall als Akteur war es möglich, einen israelisch-palästinensischen Friedensprozess – 1991 die Konferenz von Madrid, 1993 Oslo – auf den Weg zu bringen.

Eine – unbeabsichtigte – Folge war der Beginn des regionalen Aufstiegs des Iran. Zwar wurde der Irak nicht aller Verteidigungsmöglichkeiten gegenüber Teheran beraubt, aber er war keine Gefahr mehr. George W. Bush junior befreite 2003 mit seinem Einmarsch nicht nur Iraker und Irakerinnen von Saddam Hussein, sondern auch Teheran. (Gudrun Harrer, 2.9.2022)