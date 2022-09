Die Erklärung von Axa, warum das Fahrzeug brennt, in voller Länge:

Am 25. August 2022 hat die AXA Schweiz Crashtests vor Publikum durchgeführt, wie sie dies alljährlich im Rahmen ihrer Unfallforschung und Präventionsarbeit macht. Dieses Jahr standen sie im Zeichen der Elektromobilität. Im ersten Crash fuhr ein Tesla mit überhöhter Geschwindigkeit auf einen Kreisel zu, konnte nicht mehr bremsen und überfuhr diesen mittig. Das Auto überschlug sich und es kam aufgrund des unebenen Untergrundes zu einer Beschädigung des Unterbodens.

Am Event wurde aufgezeigt, dass bei einer Beschädigung des Unterbodens unter Umständen auch die Batterie beschädigt werden und ein Brand die Folge sein könnte. Dies ist ein seltenes aber durchaus realistisches Szenario. Die Demonstration eines Batteriebrandes wäre jedoch aufgrund der anwesenden Gäste zu gefährlich gewesen, weshalb die Batteriezellen der Elektroautos vor dem Test ausgebaut wurden. Der Antrieb erfolgte wie an den Crashtests der AXA in den vergangenen Jahrzehnten üblich durch ein Zugfahrzeug über ein Zugband.

Das Brandrisiko bei Autos, unabhängig davon, ob sie benzin- oder strombetrieben sind, ist glücklicherweise gering. Nur 5 von 10.000 Autos fallen statistisch gesehen einem Brand zum Opfer. Bei Elektrofahrzeugen können Fahrzeugbrände aufgrund des sogenannte Thermal Runaways, also dem Durchbrennen der Batteriezellen, für Einsatzkräfte jedoch äusserst heikel werden. Es war den Unfallforschern ein Anliegen auf das Thema hinzuweisen, daher wurde vor Ort ein Brand nachgestellt. All das wurde an der Veranstaltung transparent kommuniziert und im Rahmen eines Podiums mit Experten diskutiert.

Weil Teslas weit verbreitet sind und stellvertretend für hochperformante Elektroautos stehen, wurde diese Automarke für diese Unfallsimulation gewählt. Im weiteren Verlauf der Veranstaltung wurde auch betont, dass die heutigen Tesla-Modelle mit einer zusätzlichen Verstärkung des Unterbodens ausgestattet sind, was unsere Unfallforscher aus Sicherheitssicht sehr begrüssen. Für ein weiteres simuliertes Unfallszenario kamen Modelle eines anderen Herstellers zum Einsatz. Der Zweck der alljährlich stattfindenden Crashtests ist es, Unfälle in geschütztem Rahmen nachzustellen und die Resultate in die Unfallforschung einfliessen zu lassen sowie eine breite Öffentlichkeit für Risiken im Strassenverkehr zu sensibilisieren.