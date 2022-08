Bis zuletzt herrschte Uneinigkeit auf dem EU-Außenministertreffen in Prag. Sieben Länder, darunter Estland, Finnland und Tschechien, hatten sich für einen Touristenvisa-Bann für russische Staatsbürger ausgesprochen. Andere Staaten, allen voran Deutschland, Frankreich und Ungarn, lehnten die Maßnahme hingegen ab.

Der Prager Einigung waren lange Diskussionen vorausgegangen. Letztlich setzten sich die Gegner eines kompletten Touristenvisa-Stopps durch. IMAGO/CTK PHOTO/KATERINA SULOVA

Auf dem EU-Außenministertreffen in Prag, das am Mittwoch zu Ende ging, gab es schließlich doch eine Übereinkunft. Die Maximalforderung eines generellen Visa-Stopps auf EU-Ebene konnte sich nicht durchsetzen. Stattdessen soll das seit 2007 geltende Abkommen zur Visaerleichterung zwischen Russland und der EU ausgesetzt werden. Das kündigte am Mittwochnachmittag der EU-Außenbeauftragte, Josep Borrell, an.

Künftig mehr Aufwand für russische Antragsteller

Konkret heißt das: Russische Bürger können weiter Touristenvisa beantragen, müssen dafür aber mehr Dokumente vorlegen sowie höhere Preise und längere Wartezeiten in Kauf nehmen. "Das wird die Anzahl von Visa-Neuausstellungen durch EU-Staaten signifikant verringern", sagte Borrell am Ende des zweitägigen Treffens.

Die drei baltischen Staaten sowie Tschechien hatten die Vergabe allerdings bereits zuvor auf nationaler Ebene ausgesetzt, auch Polen hatte angekündigt, eine nationale Lösung zu suchen. Ob einzelne Staaten schärfere nationale Lösungen beibehalten oder verabschieden, bleibt abzuwarten.

IAEA-Team in Saporischschja

Während in Prag die Außenminister debattierten, traf die Fachleute-Mission der Internationalen Atomenergie-Behörde (IAEA) am Atomkraftwerk Saporischschja in der Ostukraine ein. Das 14-köpfige Team unter Leitung von Direktor Rafael Grossi soll die Anlage, die seit der Zeit kurz nach Kriegsbeginn von Russland kontrolliert wird, aller Voraussicht nach am Donnerstag inspizieren.

Im Vorfeld ist die Lage rund um das AKW aber zunehmend turbulent. Wie schon in den Tagen zuvor warfen sich Russland und die Ukraine auch am Mittwoch wieder Angriffe auf das Areal und die nahegelegene Stadt Enerhodar vor.

Laut russischen Angaben soll eine ukrainische Drohne unter anderem ein Verwaltungsgebäude beschädigt haben, die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti veröffentlichte ein entsprechendes Video. Insgesamt ist von 60 Angriffen mit Drohnen oder Raketen auf das Gebiet um das AKW die Rede. Die Ukraine wiederum schreibt die Attacken Russland zu.

Russland will Terroristen gefasst haben

Am frühen Dienstagnachmittag meldeten russische Medien außerdem die Festnahme angeblicher ukrainischer "Terroristen", die ein Attentat auf das Kernkraftwerk geplant haben sollen. Ria Nowosti veröffentlichte ein Video, auf dem die Stürmung einer Wohnung zu sehen ist. Die Aufnahme zeigt die Festnahme zweier Männer und die mutmaßliche Sicherstellung von Waffen – darunter Schnellfeuergewehre, Handgranaten und Granatenwerfer – sowie von Lageplänen des AKWs.



Russische Medien begannen bereits vor Kriegsbeginn damit, derartiges Videomaterial in regelmäßigen Abständen zu veröffentlichen. Unter anderem geschah dies im direkten Vorfeld der Anerkennung der selbsternannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk durch Russlands Präsidenten Wladimir Putin am 21. Februar. Ein gezieltes Vorgehen kann deshalb nicht ausgeschlossen werden.

Gegenoffensive laut Großbritannien erfolgreich

An einem weiteren Hauptschauplatz des Krieges, in der südukrainischen Region Cherson, sieht das britische Verteidigungsministerium neue Entwicklungen. Bei ihrer Gegenoffensive, die laut einer Militärsprecherin am Montag begonnen habe, drängten die ukrainischen Streitkräfte die russische Armee demnach an mehreren Orten zurück.

Wie das britische Ministerium in seinem täglichen Geheimdienst-Update schreibt, sei Russland bemüht, Lücken in der Defensive mit aus der Ostukraine hinzugezogenen Truppen zu schließen. Außerdem sollen mehrere Freiwilligen-Bataillone ihre Basen bei Moskau verlassen und sich wahrscheinlich auf den Weg in die Ukraine gemacht haben.

Vier Tote durch russische Raketen

Die russische Darstellung widerspricht dieser Sichtweite entschieden. In seinem morgendlichen Briefing berichtete ein Sprecher des dortigen Verteidigungsministeriums, die ukrainische Arme habe zwar an mehreren Frontachsen Offensiven gestartet, sei dabei aber gescheitert und habe erhebliche Verluste hinnehmen müssen.

Ukrainische Medien berichteten ihrerseits von russischen Raketenschlägen gegen zivile Objekte in der Regionen Donbass sowie in den ostukrainischen Städten Slowjansk und Nikopol. Im Donbass seien dabei vier Menschen gestorben. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig verifizieren. (Thomas Fritz Maier, 31.8.2022)