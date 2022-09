Carina Wenninger hat das Bachelorstudium in Gesundheitsmanagement absolviert, bereitet sich auf die Prüfung zur Trainerin mit Uefa-B-Diplom vor und erfüllte sich einen Traum: Sie wechselt für eine Saison leihweise vom FC Bayern zur AS Roma. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Eigentlich, sagte Carina Wenninger einmal, brauche sie die Schleife für das Amt als Kapitänin gar nicht. "Ich bin ohnehin kommunikativ, manchmal laut. Das ist meine natürliche Art." Diese Art hat sie aber für das Amt der Spielführerin in der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft empfohlen. Teamchefin Irene Fuhrmann verlieh der 31-Jährigen die Schleife, ernannte sie am Dienstag offiziell zur neuen Kapitänin.

Damit folgt sie auf Viktoria Schnaderbeck, die nach der Europameisterschaft in England ihre Karriere beendete. Einst verlief Wenningers Karriere parallel zu jener Schnaderbecks. Die beiden wechselten 2007 von LUV Graz zum FC Bayern, in München gründeten sie eine WG. Wenninger etablierte sich zur Vereinslegende, holte dreimal die deutsche Meisterschaft und absolvierte 303 Pflichtspiele, so viele wie keine andere Bayern-Spielerin.

Teamplayerin



Eine Kapitänin soll auf dem Platz mit den Unparteiischen kommunizieren. Eine zweite Dimension ist aber die Arbeit innerhalb des Teams. Wenninger ist Teamplayerin, die für positive Stimmung im Team sorgt. Auf dem Platz gibt sie ihren Kolleginnen in der Abwehr Kommandos, über die vergangenen Jahre verbesserte sie zudem ihr Aufbauspiel.

Wenninger kommt aus Graz. Ein Volksschulfreund nahm sie mit auf den Fußballplatz, überredete sie zu einem Probetraining beim SV Thal, der aus Arnold Schwarzenegger keinen bekannten Fußballer machen konnte. Mit 15 wechselte sie zum Lehrlingsunterstützungsverein Graz, wo sie erstmals in einem Frauenteam kickte. Dort wurde sie Vizemeisterin. Die Bayern wurden auf sie aufmerksam, München wurde zu Wenningers zweiter Heimat.

Bachelor in Gesundheitsmanagement



Zu Beginn arbeitete sie zusätzlich in der Buchhaltung eines Autohauses. Nach einem Lehrabschluss absolvierte Wenninger ein Bachelorstudium in Gesundheitsmanagement. Im Winter steht die Prüfung zur Trainerin mit Uefa-B-Diplom an. Sie hasst Fussel wie Brösel und liebt italienischen Kaffee. Sie engagiert sich für soziale Organisationen in Graz und war bei den Bayern Testimonial für eine Anti-Rassismus-Kampagne.

Im Juni erfüllte sich Wenninger einen langersehnten Traum: Für eine Saison wechselte sie leihweise zur AS Roma. Sie will eine neue Sprache erlernen, "es wird mir guttun, aus meiner Komfortzone auszubrechen". Am Samstag gibt Wenninger gegen England ihr Debüt als offizielle Kapitänin des Frauen-Nationalteams des ÖFB. (Lukas Zahrer, 1.9.2022)