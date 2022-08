In dieser Galerie: 2 Bilder Albian Ajeti will in Graz durchstarten. Foto: AP/Miguel Morenatti Neo-Klagenfurter Solomon Bonnah ist U19-Teamspieler in den Niederlanden. Foto: imago/Picture Point LE/Petzsche

Graz – Der SK Sturm hat am letzten Tag der Sommer-Transferperiode noch einmal zugeschlagen. Die Steirer verpflichteten den Schweizer Mittelstürmer Albian Ajeti leihweise (mit Kaufoption) von Celtic Glasgow. In Graz soll der 25-Jährige die Lücke von Rekord-Abgang Rasmus Höjlund schließen. In Schottland spielte Ajeti zuletzt auch wegen fehlender Matchfitness keine Rolle mehr.

Erst 2019 zahlte West Ham United 11 Mio. Euro für den elffachen Schweizer Nati-Stürmer, der einst in Basel 43 Tore in 96 Spielen erzielt hat. Bei West Ham (12 Spiele/kein Tor) und nach einem starken Start bei Celtic (48/8) wurde Ajeti aber nicht nachhaltig glücklich. Und zudem von Verletzungen ausgebremst: Seinen bis dato letzten Pflichtspieleinsatz bestritt er, auch bedingt durch eine Oberschenkelblessur, am 9. Dezember 2021.

"Ich verfolge Albians Werdegang bereits seit Jahren und bin von seiner Qualität vollends überzeugt – jetzt hat sich auch die Möglichkeit einer Verpflichtung ergeben", meinte Andreas Schicker. Sturms Sportchef lobte den Stürmer für seinen Torreicher und bezeichnete ihn als extrem handlungsschnell und stark im Kopfballspiel. "Nach einem für ihn persönlich schwierigeren Jahr in Glasgow hat er mir ganz klar signalisiert, dass er beim SK Sturm wieder voll durchstarten möchte."

Nachdem Sturm erst am Dienstag bereits William Böving vom FC Kopenhagen eine variabel einsetzbare Offensivkraft verpflichtet hat, gab der Club am Mittwoch mit Luca Kronberger einen Offensivspieler leihweise an Bundesliga-Konkurrent Ried ab.

Austria Klagenfurt hat indes Solomon Bonnah vom deutschen Topclub RB Leipzig verpflichtet. Wie die Kärntner am Mittwoch mitteilten, unterschrieb der niederländische U19-Teamspieler einen Dreijahresvertrag bis 2025. Der 19-jährige Verteidiger wurde in der Akademie von Ajax Amsterdam ausgebildet und kam bei den Leipzigern schon zu jeweils einem Kurzeinsatz in der Bundesliga, Champions League sowie DFB-Pokal.

"Solomon ist ein junger, hungriger, ambitionierter Bursche, der auf der rechten Seite sowohl in der Abwehrkette als auch in der Angriffsreihe eingesetzt werden kann. Er ist technisch stark und verfügt über brutale Geschwindigkeit", sagte Matthias Imhof, Geschäftsführer Sport, über die 1,65 m große Neuverpflichtung. Am letzten Transfertag verliehen die Klagenfurter zudem Patrick Hasenhüttl (25), den Sohn von Southampton-Coach Ralph Hasenhüttl, an den deutschen Drittligisten VfB Oldenburg. (APA, 31.8.2022)