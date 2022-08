Von Hoffenheim zu Ajax? Foto: IMAGO/Joerg Niebergall/Eibner-Pressefo

Ajax Amsterdam wird laut der niederländischen Tageszeitung "De Telegraaf" Florian Grillitsch verpflichten. Der 27-jährige Mittelfeldspieler war zuletzt vertragslos, nachdem er seinen Kontrakt beim deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim nicht mehr verlängert hatte.

Die Klubsuche gestaltete sich aber als schwierig. Gerüchte gab es jede Menge, aber ein Transfer, unter anderem zur AC Fiorentina in die Serie A, wollte und wollte nicht zustande kommen. Auch Klubs aus Spanien und England sollen am 33-fachen österreichischen Nationalspieler interessiert gewesen sein. Zuletzt wurde er auch mit Feyenoord Rotterdam in Verbindung gebracht. Nun dürfte ausgerechnet der Erzrivale das Rennen machen.

Laut "Telegraaf" soll Grillitsch bei Ajax einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr erhalten. Trainer Alfred Schreuder kennt ihn bereits aus gemeinsamen Hoffenheim-Zeiten. Auch die Champions League winkt: Die Amsterdamer treffen in der Gruppe auf Liverpool, Napoli und die Glasgow Rangers. In der Eredivisie hält der Meister nach vier Spielen beim Punktemaximum von zwölf Punkten. (red, 31.8.2022)