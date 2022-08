Michail Gorbatschow mit seinem US-Amtskollegen ronald Reagan, Washington, Dezember 1987. Foto: AP/Bob Daugherty

Moskau – Eine Zeremonie zu Ehren Michail Gorbatschows soll am Samstag stattfinden, heißt es von dessen Tochter. Sie soll im Haus der Gewerkschaften in Moskau stattfinden, in derselben Halle in der auch der leblose Körper Josef Stalins nach dessen Tod 1953 aufgebahrt wurde. Anschließend soll Gorbatschow am zentralen Nowodewitschi-Friedhof bestattet werden – neben seiner Frau Raisa, die bereits 1999 verstarb.

Frage nach Staatsbegräbnis

Offen ist noch, ob es für den Friedensnobelpreisträger ein Staatsbegräbnis geben wird. In einem Telegramm an die Angehörigen hatte Präsident Wladimir Putin Gorbatschow als "Politiker und Staatsmann, der gewaltigen Einfluss auf den Lauf der Weltgeschichte ausgeübt hat", gewürdigt. Ob er auch an dessen Begräbnis teilnehmen wird, ist allerdings noch offen.

Gorbatschow war am Dienstagabend im Alter von 91 Jahren gestorben. (APA, red, 31.8.2022)