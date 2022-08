Ein Elfer für Angers, bei dem Pentz keine Chance hatte. Foto: APA/AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER

Angers – Fußball-Nationaltormann Patrick Pentz hat in der französischen Ligue 1 mit Stade Reims den ersten Saisonsieg gefeiert. In einer ereignisreichen Partie der 5. Runde am Mittwoch gewann Reims bei SCO Angers mit 4:2 (2:0) und hat damit nach dem dritten Spiel in Serie ohne Niederlage fünf Punkte auf dem Konto. Pentz hatte bei einem Elfmeter (59.) keine Chance. Reims entschied das Spiel trotz Unterzahl für sich.

Über einen außergewöhnlichen Saisonstart darf sich ÖFB-Verteidiger Kevin Danso mit RC Lens freuen. Die Mannschaft um Danso, der in einer Dreierkette durchspielte, setzte sich gegen FC Lorient mit 5:2 (2:1) durch und feierte damit den dritten Sieg in Serie. Nach fünf Spielen ist Lens noch immer ungeschlagen und liegt derzeit mit 13 Punkten gleichauf hinter Tabellenführer Paris Saint-Germain auf Platz zwei. Das Starensemble aus der Hauptstadt siegte beim FC Toulouse ohne Probleme mit 3:0, Neymar mit seinem siebenten Saisontor, Kylian Mbappé und Juan Bernat trafen. (APA, 31.8.2022)