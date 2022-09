Im Gegensatz zum Impf-Experten Herwig Kolleritsch empfiehlt der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach, auf den an die Omikron-Variante angepassten BA.1 Impfstoff zu warten. Foto: IMAGO / Sylvio Dittrich

Berlin – Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat angesichts der anstehenden Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zu angepassten Corona-Impfstoffen dazu geraten, bei Impfungen gegen das Virus auf die neuen Vakzine zu warten. "Jetzt macht es wirklich Sinn, die paar Tage zu warten, bis der neue Impfstoff da ist", sagte Lauterbach am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin". Eine konträre Meinung gibt es dazu in Österreich.

Da sagte Impf-Experte Herwig Kollaritsch am gestrigen Mittwoch, man solle keinesfalls auf die neuen Vakzine warten, "sondern jetzt zur Impfung gehen", da die neuen Varianten-Impfstoffe "keine wesentliche Verbesserung der Situation bringen". Es sei vielmehr "absolut unvernünftig", darauf zu warten.

Empfehlung erwartet

Beide neuen an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe böten einen "sehr guten Schutz" gegen alte und neue Virusvarianten. Sie enthielten Teile des alten Impfstoffs und darüber hinaus Teile, die gegen die Omikron-Varianten schützten. Dass alte Impfstoffe nun verfallen, bezeichnete Lauterbach als ein "Luxusproblem". Jedem, der wolle, könne ein Impfangebot gemacht werden. "Ich bin erst mal dankbar, dass dieser enorme wissenschaftliche Sprung nach vorne gelungen ist", sagte Lauterbach. Die neuen Impfstoffe böten einen Schutz vor derzeit jeder bekannten Variante und schützten wahrscheinlich auch vor einer Ansteckung.

Nach eigenen Angaben ist Lauterbach mit der Ständigen Impfkommission (Stiko) im Gespräch. Eine Woche nach der Zulassung des neuen Impfstoffs werde das Gremium eine Empfehlung aussprechen. Für den Donnerstag oder Freitag wird eine Entscheidung der EMA zur Zulassung von an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoffen in der EU erwartet. Anträge für Impfstoffe gegen den Omikron-Subtyp BA.1 liegen vom Mainzer Biotechnologie-Unternehmen Biontech und seinem US-Partner Pfizer sowie von dem US-Pharmakonzern Moderna vor.

Baldige Impfstoff-Lieferungen

Nach Plänen von Lauterbach sollen die neuen Impfstoffe nach einer Genehmigung bereits kommende Woche ausgeliefert werden. Auch wenn die neuen Impfstoffe auf die Variante BA.1 zugeschnitten sind, seien sie auch gegen andere Omikron-Varianten wirksam, hatte Lauterbach Anfang der Woche in einem Schreiben an die Leistungserbringer der Impfkampagne erklärt. Ein weiterer neuer, an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepasster Impfstoff werde "nur wenige Wochen später zur Verfügung stehen", hieß es in dem Schreiben zudem.

In Österreich hat das Nationale Impfgremium (NIG) am gestrigen Mittwoch die Corona-Auffrischungsimpfung für alle Menschen ab zwölf Jahren empfohlen, sie sollen sich ihre vierte Impfung holen. Im Gegensatz zum deutschen Gesundheitsminister sagte Impf-Experte und NIG-Mitglied Herwig Kollaritsch, man solle keinesfalls auf die neuen Vakzine warten, "sondern jetzt zur Impfung gehen", das die neuen Varianten-Impfstoffe "keine wesentliche Verbesserung der Situation bringen", es sei vielmehr "absolut unvernünftig", darauf zu warten. Wichtig sei, die Grundimmunisierung mit drei Dosen abzuschließen und sich dann die Auffrischung zu holen. (APA, 1.9.2022)