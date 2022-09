Dem deutschen Galeristen Johann König werfen mehrere Frauen sexuelle Belästigung vor. Foto: Murat Aslan

Dem Berliner Galeristen Johann König wird vorgeworfen, bei Kunstveranstaltungen mehrere Frauen sexuell bedrängt und belästigt haben. Das berichtet die Wochenzeitung Die Zeit und beruft sich dabei auf Frauen, die teils namentlich, zum Teil anonymisiert entsprechende Erlebnisse mit König schildern. Die Übergriffe liegen in einigen Fällen mehr als fünf Jahre zurück, Gerüchte kursieren bereits seit geraumer Zeit.

Die aktuellen Vorwürfe reichen von unangebrachten Küssen und Berührungen bis zu Versuchen, Frauen zu begrapschen. Am Rande der Pariser Kunstmesse Fiac 2017 soll König sich an ihnen gerieben und ihre Brüste berührt haben. Eine Ausstellungsassistentin soll gesehen haben, wie König eine Frau in eine Toilettenkabine drängen wollte. Mehrere Personen bezeugen solch eine Szene, beobachtet zu haben.

"Beutestück"

Eine Mitarbeiterin einer Galerie habe sich "wie ein Beutestück" gefühlt, als König sie an sich gezogen und auch festgehalten habe. Er habe seine Position missbraucht, sagt sie in der Zeit, weil er gewusst habe, dass sie an einem so wichtigen Abend keine Szene machen würde. Bis auf wenige der Frauen, die sich nun zu Wort melden, bleiben viele anonym, da sie Angst vor beruflichen Nachteilen in der Kunstszene haben.

König bestreitet über seinen Anwalt alle Vorwürfe. Da die Namen der Frauen nicht offengelegt worden seien, sei es seinem Mandanten unmöglich, den Vorwürfen konkret zu begegnen. Und weil die Vorwürfe Jahre zurückliegen, hätten sie "keinerlei Aktualitätsbezug", heißt es in dem Schreiben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Johann König (41) ist einer der prominentesten deutschen Galeristen und gilt als Visionär und Systemsprenger in der Kunstwelt . Seit 2012 betreibt er seine erfolgreiche Galerie in der St.-Agnes-Kirche in Berlin-Kreuzberg, seit letztem Jahr bespielt er auch das Kleine Haus der Kunst von Martin Ho gegenüber der Wiener Secession. König ist mit der Kunsthistorikerin Lena König verheiratet und lebt in Berlin. (red, 1.9.2022)