Grünes Licht fürs Blutspenden wird nur gegeben, wenn keine Ausschlussgründe bestehen. Foto: APA/Barbara Gindl

Seit Donnerstag ist die neue Blutspendeverordnung in Kraft. Sie legt den Fokus auf risikorelevantes Verhalten und beendet eine lange aufrechte Diskriminierung, somit wird zwischen hetero-, bi- und homosexuellen Menschen nicht mehr unterschieden. Genaugenommen werden Personen – zumindest temporär – vom Blutspenden ausgeschlossen, wenn sie in den vergangenen drei Monaten drei Sexualpartner hatten, "sowie deren Sexualpartner, soweit sie von diesem Umstand Kenntnis haben oder davon ausgehen müssen", heißt es in der Verordnung.

Für ein Jahr werden Personen vom Blutspenden ausgeschlossen, die unmittelbaren Kontakt zu einer mit Hepatitis B, Hepatitis C oder HIV infizierten Person hatten oder sich einem Risiko für die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Infektionen ausgesetzt haben. Bei einem negativen Test auf diese Krankheiten wird die Zeit des Ausschlusses auf drei Monate verkürzt.

Auch Zeckenbiss ist Ausschlussgrund

Auch ungeschützter Sex im unmittelbaren Vorfeld der Blutspende wird zum temporären Ausschlusskriterium. Weiterhin darf man nach kürzlich auskurierten Erkrankungen und Erkältungen, Zeckenstichen oder Auslandsaufenthalten in Tropen- und Malariagebieten nicht spenden.

Nun kommt ein aktualisierter, bundesweit einheitlicher Fragebogen, der vor jeder Blutspende ausgefüllt werden muss, zur Anwendung. Zwar teste das Rote Kreuz jede Spende auf alle wichtigen Infektionskrankheiten, die über Blut übertragen werden. Da die Ergebnisse aber erst nach einem diagnostischen Zeitfenster aussagekräftig seien, bedürfe es aus Sicherheitsgründen dieses Screenings auf Basis medizinischer Kriterien, hieß es kürzlich in einer Aussendung des Roten Kreuzes.

Mehr als 20 Jahre gekämpft

Die LGBTIQ-Community hatte sich mehr als 20 Jahre gegen diese Diskriminierung starkgemacht. Der Sprecher des Vereins Homosexuellen-Initiative (Hosi) in Linz, Richard Steinmetz, sagte am Donnerstag zu Ö1: "Jetzt heißt es natürlich schauen, wie schaut die konkrete Umsetzung aus, und je nachdem kann es sein, dass wir noch Kritikpunkte sehen und Nachschärfungen notwendig sind."

Im Frühjahr hatte es seitens der ÖVP überraschend geheißen, dass die Diskriminierung im Zuge der bisherigen Blutspendepraxis beseitigt gehöre – Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm hatte sich klar dafür ausgesprochen. Der grüne Gesundheitsminister Johannes Rauch ließ sich nicht lange bitten; SPÖ und Neos hatten schon länger auf eine Änderung gepocht. (spri, 1.9.2022)