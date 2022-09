In dieser Galerie: 2 Bilder Foto: Novomatic Foto: Novomatic

Vor rund 20 Jahren sorgte das Browserspiel "Ski Challenge" für österreichweite Begeisterung. Interessierte durften diverse Abfahrten auf ihrem PC ausprobieren und sich mit Bestzeiten für diverse Preise empfehlen. Nachdem die Österreich Werbung im letzten Jahr das "Austrian Ski Game" als Nachfolger präsentiert hat, zieht nun der Hersteller des Originals nach und will sogar ganzjährig Spielerinnen und Spieler durch die zumindest hierzulande berühmten Tore schwingen lassen.

Glücksspiel-Wurzeln

Am Montag verkündete die Novomatic-Tochter Greentube, die "Ski Challenge" im Herbst zurückbringen zu wollen. Es soll zahlreiche Strecken geben, die "von der realen Welt" inspiriert sein sollen. Mit Bestzeiten soll man sich in Turnieren und Online-Events einen Namen machen können. An die kompetitive Spitze will der Entwickler das Spiel mit einer E-Sport-Version treiben. Hier kann man seinen Fahrer individuell gestalten, und hier warten sogar reale Strecken auf die Fahrer.

Der große Unterschied zu älteren Versionen soll sein, dass man ganzjährig an Online-Turnieren wird teilnehmen können. Auf welchen Plattformen das Spiel erscheinen soll, verrät Greentube bisher nicht. Ergänzend zu einer Desktop-Version wird es aber mit Sicherheit auch eine mobile Version geben.

Greentube

Als die "Ski Challenge" 1998 erstmals erschien, hieß das Entwicklerstudio noch Dürrschmid & Reisinger, benannt nach seinen Gründern. Erst im Jahr 2000 erfolgte die Umbenennung in Greentube Internet Entertainment Solutions. Die Zusammenarbeit mit dem ORF machte die "Ski Challenge" im ganzen Land bekannt, und somit auch die Entwickler dahinter. 2010 und 2011 folgte die schrittweise Übernahme durch Astra Games, eine Tochter des Glücksspielkonzerns Novomatic.

Der aktuelle Fokus von Greentube liegt vor allem auf Online-Casino-Spielen à la Slots oder Tischspielen wie Poker. Ob es in der "Ski Challenge" nur um Geschick geht oder man auch Glücksspielelemente dort finden wird, wissen die interessierten Spieler ab Herbst. (aam, 1.9.2022)