Andreas Rast ist neuer Geschäftsführer der "Presse". Foto: Stefan Gergely/STETER

Wien – Mit der Bestellung von Herwig Langanger zum Vorstand der Styria Media Group AG mit 1. September 2022, kommt es zu einer Erweiterung der Geschäftsführung der "Presse", teilt das Medium am Donnerstag via Aussendung mit.

Rainer Nowak sei unverändert als Chefredakteur, Herausgeber und Geschäftsführer der "Presse" für die inhaltliche Ausrichtung des Mediums zuständig. Herwig Langanger hat auch weiterhin den Vorsitz der "Presse"-Geschäftsführung inne und zeichnet verantwortlich für die Bereiche Finanzen und Human Resources. Den Styria-Vorstand bilden neben Langanger noch Markus Mair als Vorsitzender und Bernhard Kiener.

Keine Frauen

Neuer Geschäftsführer der "Presse" wird mit 1. September 2022 Andreas Rast, der in dieser Funktion das gesamte B2B-Geschäft der Marke verantwortet. Dazu zählen sämtliche Werbemarktaktivitäten sowie das Veranstaltungsmanagement, so die "Presse". Andreas Rast ist seit 2015 für "Die Presse" in leitender Funktion tätig.

Zusätzlich wird mit 1. September 2022 Stefan Körner, der seit 2020 die Position des Chief Operating Officers der "Presse" innehat, als Prokurist Mitglied der erweiterten Geschäftsführung. In dieser Funktion wird er für die Bereiche B2C/Lesermarkt, digitales Produktmanagement, Produktion und Vertrieb zuständig sein. (red, 1.9.2022)