Was wissen Sie über Elben, Ents, das Ringgedicht oder die Istari? Testen Sie Ihr Wissen über die von J. R. R. Tolkien geschaffene Fantasiewelt in elf Fragen im Quiz!

Die ersten beiden Folgen von Amazons langersehnter Serie "Ringe der Macht" sind in der Nacht auf Freitag ausgestrahlt worden. Diese ist aber natürlich bei weitem nicht die erste Adaption von J. R. R. Tolkiens legendärer Welt. Seit Jahrzehnten fasziniert sein Werk Millionen Menschen – sei es in Form der Bücher, Filme, Comics oder Games. Grund genug, um mit einem Quiz näher in Tolkiens Welt einzutauchen. Begleiten Sie uns also auf einen Streifzug durch Mittelerde und darüber hinaus!



