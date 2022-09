In dieser Galerie: 2 Bilder Bloom Jr.: "8Monroe für Teletext". Foto: ORF/ORF TELETEXT/Bloom Jr. Claudie Linke: "The Apple" aus der Serie "Horror Poetry". Foto: ORF/ORF TELETEXT/Claudie Linke

Wien – Der Teletext kommt nicht aus der Mode, und die Kunst kommt in den Teletext. Die Ausstellung "Teletext ist Kunst" – eine Kooperation von ORF Telext, ARD Text, der Künstlerkooperative FixC und TeleNFT – zeigt von 1. bis 21. September 2022 im ORF Teletext (ab Seite 560) und im ARD Text (ab Seite 830) eigens für das Medium geschaffene Kunstwerke, teilte der ORF in einer Aussendung mit.

15 internationale Künstlerinnen und Künstler haben sich der Herausforderung gestellt, mit nur sechs Farben sowie Schwarz und Weiß in einem Raster von 78 x 69 Pixeln Kunst für das Medium Teletext mittels speziell angefertigter Teletextsoftware zu schaffen. Insgesamt 67 Werke von Bloom Jr. (Deutschland), Buzzlightning (Deutschland), Christoph Faulhaber (Deutschland), Juha van Ingen (Finnland), KleinTonno (Deutschland), Claudie Linke (Deutschland), Nissla (Österreich), Numo (Deutschland), Quasimondo (Deutschland), Jarkko Räsänen (Finnland), Mamadou Sow (Deutschland), sp4ce (Deutschland) und tius (Deutschland) sind dabei ab 1. September drei Wochen lang zu bewundern. Auch die Kuratoren der Ausstellung Max Haarich (Deutschland) und Gleb Divov (Litauen/Russland) von TeleNFT sind mit Werken vertreten.

Der ORF präsentiert die Ausstellung am Fernsehgerät im ORF Teletext ab Seite 560, im Internet auf der Website teletext.ORF.at und in der ORF Teletext-App. Außerdem können Fans die Kunstwerke im öffentlichen Raum bewundern: Sie werden bei der Ars Electronica 2022 "Welcome to Planet B" von 7. bis 11. September im Foyer des Ars Electronica Centers in Linz gezeigt und am 10. und 11. September im Deep Space des Ars Electronica Centers präsentiert. (red, 1.9.2022)