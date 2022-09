Das Protestcamp in Hausfeld wurde schon Anfang Februar mit einem massiven Polizeiaufgebot geräumt. Sollten die Aktivistinnen und Aktivisten des Protestcamps in der Anfanggasse dieses bis Montag nicht verlassen, stünde auch dort eine Räumung bevor. Foto: APA / Karl Schöndorfer

Wien – Das Lobau-Protestcamp in der Anfanggassse in Wien-Donaustadt wird am Montag umziehen. "Schon seit Wochen versucht die Stadtregierung, absurde Vorwände zu konstruieren, um das Camp zu untersagen. Damit werden sie uns aber nicht kleinkriegen. Wir bauen alles ab, packen unsere Rucksäcke und ziehen um", erklärte Lucia Steinwender, Sprecherin von Lobau bleibt, am Donnerstag.

Bis Montag wurde den Aktivistinnen und Aktivisten des Protestcamps von der Stadt Zeit gegeben, das Camp zu räumen. Wohin es ziehen wird, wollten die Aktivistinnen und Aktivisten nicht verraten. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) "und Co dürfen gespannt sein, wo wir als Nächstes wieder auftauchen", hieß es in einer Aussendung. (APA, 1.9.2022)