Die ORF-Sendergruppe kam im August 2022 auf 32,7 Prozent Marktanteil in der Gesamtzielgruppe (12+). Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Ein buntes Auf und Ab bei den Marktanteilen offenbaren die aktuellen Teletestdaten zum abgelaufenen August. Die ORF-Sendergruppe verlor gegenüber dem Vorjahresmonat, wobei der August 2021 als Olympiamonat schwer vergleichbar ist. Diesen herausgerechnet kam man auf den besten August-Wert seit 2016. ServusTV und Oe24.tv blieben in der Zielgruppe konstant, während die ProSiebenSat.1Puls4-Sendergruppe zulegen konnte.

Die öffentlich-rechtliche Senderfamilie des ORF kam im abgelaufenen Monat auf 32,7 Prozent Marktanteil in der Gesamtzielgruppe (12+). Das entspricht zwar einem Minus, hatte man im August 2021 dank Olympia doch bei 33,8 Prozent gelegen, ist aber gegenüber dem August 2020 mit einem damaligen Marktanteil von 31,1 Prozent ein Plus.

ORF 1 und ORF 2

Bei ORF 1 betrug der Rückgang beim Marktanteil im Jahresvergleich rund 1,2 Prozentpunkte, landete man doch auf 6,7 Prozent. Gegenüber dem olympiafreien August 2020 fällt das Minus mit rund 0,5 Prozentpunkten moderater aus. Die Kollegen von ORF 2 blieben mit 22 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe 12+ nach 22,1 Prozent 2021 weitgehend stabil. Für Topreichweiten sorgten hier vor allem "Zeit im Bild", die "Sommergespräche" sowie die aktuelle Staffel der "Liebesg'schichten und Heiratssachen".

Servus TV

In Konstanz übte sich auch ServusTV, wo man im August mit einem Marktanteil von 4 Prozent exakt den Wert des Vorjahres erlangte. Der Salzburger Privatsender erreichte damit erneut den Spitzenplatz unter den Privaten. Bei den jüngeren Seherinnen und Seher konnte man sogar zulegen und kam auf 3,3 Prozent Marktanteil in der Gruppe der 12- bis 49-Jährigen – nach 3 Prozent im August 2021. Der Quotenturbo war dabei wieder einmal der Sport, kam bei der Formel 1 doch der Grand Prix von Belgien in der Gruppe der 12- bis 49-Jährigen auf einen Marktanteil von 43,8 Prozent – gefolgt vom MotoGP Heim-Grand-Prix am Spielberg mit 22,2 Prozent in der Zielgruppe.

ProSiebenSat.1Puls4

Einen Aufwärtstrend zeigten die vier Österreichsender der ProSiebenSat.1Puls4-Sendergruppe (Puls 4, ATV, ATV2, Puls 24), die ihren Marktanteil in der Gesamtzielgruppe von 7,6 Prozent auf 7,9 Prozent steigerten. In der Kernzielgruppe, auf die die Sendergruppe fokussiert, wurde mit 11,8 Prozent Marktanteil nach 11,7 Prozent im Vorjahr ebenfalls ein Plus verzeichnet.

Puls 4, ATV und Puls 24

Puls 4 blieb in der Gesamtzielgruppe mit 3,2 Prozent Marktanteil konstant und konnte sich trotz eines leichten Minus von 0,1 Prozentpunkten mit 5,2 Prozent Marktanteil in der Kernzielgruppe 12- bis 49 als stärkster Privatsender behaupten. ATV baute seine Marktanteile in der Gesamtzielgruppe (2,9 Prozent) und der Kernzielgruppe (4,3 Prozent) jeweils aus und punktete etwa mit dem Staffelstart von "Trucker Babes Austria", das für einen Marktanteil in der Zielgruppe 12- bis 49 von 5 Prozent sorgte. In Kontinuität übte sich indes der Nachrichtensender Puls 24, wo man in der Zielgruppe 12+ den Marktanteil mit 0,7 Prozent hielt. Bei den 12- bis 49-Jährigen gab es ein leichtes Minus von 0,9 auf 0,8 Prozent.

Oe24.tv

Auch Oe24.tv blieb in der Gesamtzielgruppe mit 1,2 Prozent Marktanteil stabil. In der Kernzielgruppe verbuchte der Sender der Mediengruppe Österreich dagegen ein Minus und kam auf 1,1 Prozent Marktanteil nach 2 Prozent im August 2021. (APA, 1.9.2022)