Haaland, Haaland, Haaland. Foto: Reuters/Brough

Manchester – Erling Haaland glänzt auch im Dress von Englands Fußball-Topclub Manchester City wie bei seinen Stationen davor. Mit neun Toren in den ersten fünf Spielen stellte der 22-jährige Norweger gleich einen Ligarekord auf, beim 6:0 gegen Nottingham Forest traf er zum zweiten Mal in Folge dreimal und wieder war es ein lupenreiner Hattrick. Diesmal in der ersten Hälfte dank Treffer in den Minuten 12, 23 und 38.

Trainer Pep Guardiola lobte die Einstellung seines Stürmerstars, der auch schon zuletzt am Samstag beim 4:2 gegen Crystal Palace geglänzt hatte. "Als wir Erling gekauft haben, hat jeder davon gesprochen, was er in der Vergangenheit geleistet hat. Was wir wollen, ist ihm dabei zu helfen, fortzusetzen, was er in Norwegen, Österreich und Deutschland gezeigt hat", sagte Guardiola nach dem Kantersieg gegen den Aufsteiger.

Standing Ovations

"Er will Titel gewinnen. Und wenn der Rekord und die Tore dabei helfen, dann ist es gut", betonte Guardiola. Gegen Crystal Palace hatte Haaland 19 Minuten für seinen ersten Hattrick auf der Insel benötigt. Als er gegen Nottingham nach knapp einer Stunde ausgewechselt wurde, erhoben sich die Fans von ihren Plätzen und applaudierten dem Ex-Salzburger, der in dieser Sommerpause von Borussia Dortmund nach England gewechselt war.

"Bei dieser Quote hat er den Goldenen Schuh schon zu Weihnachten klargemacht", schrieb bereits der "Mirror" mit Blick auf die Auszeichnung für den besten Torschützen in der Premier League. Und Haaland selbst? "Es läuft gut so weit. Ich kann nicht klagen", sagte der norwegische Teamstürmer. Mit 13 Punkten nach fünf Spielen ist sein Team Zweiter, besser ist nur der nach wie vor makellose Leader Arsenal.

Liverpool ist nur Fünfter, fuhr dank einem Last-Minute-2:1 gegen Newcastle United aber immerhin den zweiten Saisonsieg ein. "Wir werden uns noch jahrelang daran erinnern", sagte Trainer Jürgen Klopp, nachdem der 20-jährige Fabio Carvalho nach der letzten Ecke in der achten Minute der Nachspielzeit den Ball in die Maschen gedroschen hatte – und Anfield zum Beben brachte. "Das ist der beste Weg, ein Fußballspiel zu gewinnen, aber ich brauche das nicht jede Woche", gab Klopp zu. (APA; 1.9.2022)