Wer Unterhaltung auf bayerische Art liebt, die zuweilen auch etwas derber und nicht zwingend politisch korrekt ausfallen darf, ist an den Eberhofer-Krimis in den letzten Jahren schwerlich vorbeigekommen. Praktisch im Jahrestakt erschienen neue Filme, die allesamt kulinarisch geprägte Namen tragen und auf Romanen der Autorin Rita Falk basieren. Die filmischen Gesichter dazu bleiben vertraut: Sebastian Bezzel spielt den eigenbrötlerischen Dorfpolizisten, Simon Schwarz seinen Kompagnon Rudi Birkenberger. In weiteren Rollen: Lisa Maria Potthoff, Eisi Gulp, Stephan Zinner, Enzi Fuchs und diesmal als prominenter österreichischer Neuzugang auch Stefanie Reinsperger.

Bereits zum achten Mal ist ein Eberhofer-Krimi im Kino zu sehen: "Guglhupfgeschwader". Foto: © 2022 Constantin Film Verleih / Bernd Schuller

Dorfpolizist Franz Eberhofer ermittelt wieder – und bekommt einiges mehr zu tun, als sich in aller Ruhe auf sein Dienstjubiläum zu freuen. Glücksspiel und organisiertes Verbrechen machen ihm zu schaffen. In "Guglhupfgeschwader" kracht es bereits zum Auftakt gewaltig – und zwar bei einem Kugelhagel in Niederkaltenkirchen. Betroffen vom turbulenten Geschehen ist erst der Lottoladen von Otto, später der Hof von Franz Eberhofer, der jobbedingt einer kriminellen Bande in die Quere gekommen ist. Eine große Rolle spielt auch ein verschwundener Lottoschein, der Millionen wert sein könnte. Und mit Freundin Susi hat Eberhofer mal wieder Stress – nicht zuletzt, weil er sich als Vater des kleinen Paul nicht gerade als sehr zuverlässig erweist.

Das sagen die Kritiken

Als durchaus gelungen betrachtet ORF.at den Film und hat lobende Worte für die von Action, Humor und Liebesdramen geprägte Handlung, die auch das Publikum begeisterte. "Im 'Guglhupfgeschwader' wird ziemlich dick aufgetragen. Aber das ist Kult und kommt an bei den Fans," heißt es bei der "SZ" über den Film. Das Strickmuster sei zwar in allen Folgen ähnlich, habe sich aber bewährt – "skurrile Charaktere mit formatfüllend aufgenommenen Querköpfen, die schlagfertig lässige Sprüche klopfen".

Was sagen Sie?

