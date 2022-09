Mit einem Mobiltelefon hergestellte Beweise sind vor Gericht natürlich nicht verboten, im Missbrauchsprozess gegen einen Sporttrainer kommt einem Foto sogar eine zentrale Rolle zu. Foto: APA / ROLAND SCHLAGER

Wien – "Komisch" ist ein Wort, das am zweiten Verhandlungstag im Verfahren gegen den 48-jährigen Herrn J. öfters fällt. Eine Zeugin, die wie der unbescholtene Angeklagte in einem Sportverein als Trainerin tätig gewesen ist, sagt beispielsweise, sie habe die "Froschdehnung" beobachtet, bei der J. seinen Daumen gegen die Vagina der 13- bis 15-jährigen Mädchen presste. "Es war einfach eine komische Situation, generell", beschreibt sie und ergänzt, dass sie damals Selbstzweifel hatte, da sie nach einer zweijährigen Pause dachte, die Trainingsmethoden hätten sich geändert. Mittlerweile ist sie sich aber sicher: "Diese Methode war nicht nur unüblich, sondern nicht State of the Art!"

Eine Ex-Sportlerin wiederum sagt, sie sei 2019 von einer jüngeren Kollegin kontaktiert worden. "Die Mädchen haben mir prinzipiell gesagt, dass es komisch ist im Training." Daher habe sie beschlossen, eines mit einer zweiten ehemaligen Sportlerin zu beobachten. "Ich habe die Dehnübungen gesehen und war schockiert", sagt sie. Denn: "Es war schon ein wenig komisches Handplacing." Sie machte daher aus 15 Meter Entfernung ein Foto, auf dem man in der Vergrößerung sieht, dass der Daumen des Angeklagten im Intimbereich der Jugendlichen ist.

Übungsverbot und lange Hosen

Die andere Trainerin, auch Funktionärin in dem Verein, schildert auch, wie man vorgegangen sei, als erste Vorwürfe auftauchten. Man habe sich bei einem ehemaligen Richter und einer Psychologin Hilfe geholt, in weiterer Folge J. die Dehnübungen untersagt und auch darauf gedrängt, dass er seine Schützlinge nicht mehr umarmen solle. Später wurde auch eine neue Kleidervorschrift ausgegeben: Statt eines engen Bodys mussten lange Trainingshosen getragen werden. Außerdem wurden Workshops für Trainer und die Kinder und ihre Eltern abgehalten. Im Dezember 2019 wurde der Vertrag mit dem Angeklagten einvernehmlich aufgelöst.

"Wurden irgendwann die Eltern über die Vorwürfe informiert?", will einer der Schöffen im Senat unter Vorsitz von Corinna Huber wissen. "Wir wussten damals nicht, um welche Kinder es geht", sagt die Zeugin. Erst in den Weihnachtsferien 2019/2020 hätten ihr die fünf Betroffenen geschrieben, danach habe sie das angezeigt. Interessant ist auch die Beobachtung der Zeuginnen, dass J. die inkriminierten Übungen immer nur bei den "mittelalten" Gruppen zwischen 13 und 15 Jahren machte, bei kleinen Kindern und Älteren dagegen nicht.

Oralverkehr bei 13-Jähriger

Die Vorwürfe sind aber umfangreicher: Bereits im Jahr 1999 soll der Trainer eine 13-jährige Sportlerin in seiner Wohnung schwer sexuell missbraucht haben, indem er Oralverkehr an ihr praktizierte. Der Übergriff sei zum Teil für die zwei Jahre später auftretenden psychischen Probleme des Teenagers verantwortlich, sagte die psychiatrische Sachverständige in ihrem Gutachten, wodurch eine schwere Körperverletzung erfüllt ist und sich der Strafrahmen auf fünf bis 15 Jahre erhöht. J. gibt zwar zu, mit dem Kind rund zehn Minuten geschmust und ihre Brüste gestreichelt zu haben. Als er aber erfuhr, dass sie noch unmündig ist, habe er sofort aufgehört.

Nach einigen Jahren beruflicher Tätigkeit im Ausland soll es 2012 zum nächsten Anklagepunkt gekommen sein. Seine 21-jährige schwangere Lebensgefährtin sei mit einer befreundeten 15-jährigen Sportlerin im Kino gewesen und lud das Mädchen ein, bei ihr zu übernachten. Tatsächlich lag die 15-Jährige dann zwischen der Schwangeren und dem Angeklagten im Bett, im Schlaf soll er ihre Brüste gestreichelt haben, als sie davon aufwachte, soll er sie auch im Intimbereich betastet und sein erigiertes Glied gegen sie gepresst haben.

Auch das leugnet J. – die 15-Jährige habe sich ständig gegen ihn gedrängt, er habe sie nur weggeschoben. Warum das Mädchen am nächsten Tag einen Kalendereintrag verfasste, in dem es schrieb, es habe sich "einfach nur vergewaltigt gefühlt", kann er sich nicht erklären.

Schlafende Lebensgefährtin bemerkte nichts

Auch seine damalige Lebensgefährtin wird als Zeugin einvernommen. Sie sagt wie schon bei der Polizei, sie habe nichts Auffälliges bemerkt. Allerdings stellt sie klar, dass geplant war, dass nur sie und die 15-Jährige gemeinsam im Bett schlafen sollten und J. auf der Wohnzimmercouch. Tatsächlich sei der Angeklagte eine Zeitlang im Bett gewesen, als das Trio plauderte. Dann sei sie eingeschlafen, als sie irgendwann zwischen zwei und vier Uhr Früh die Toilette aufsuchte, sei ihr Freund im Wohnzimmer gelegen.

Was sie zu den Vorwürfen sagt: "Es macht mich völlig fassungslos. Ich bin hin- und hergerissen." Die 15-Jährige sei später auch nach der Geburt des Kindes im Spital gewesen, dabei sei nichts von einem Unwohlsein zu bemerken gewesen. Sie habe sich von J. sogar umarmen lassen. "Ich bin keine Psychologin, aber ich würde es nicht schaffen, dieser Person noch nahezukommen, wenn die Vorwürfe stimmen würden." – "Das Mädchen hat gesagt, sie wollte die heile Familie angesichts der bevorstehenden Geburt nicht zerstören und habe deshalb geschwiegen", klärt Vorsitzende Huber sie auf.

Verteidiger gegen Tätigkeitsverbot

Verteidiger Andreas Schweitzer spricht sich gegen das von der Staatsanwältin geforderte Tätigkeitsverbot im Falle einer Verurteilung aus. "Er war immer Trainer. Es ist mehr oder weniger sein ganzes Leben", erklärt Schweitzer. Tatsächlich ist J. auch jetzt noch in diesem Bereich tätig. In seinem Schlusswort meint der Angeklagte noch: "Ich wollte nie so sein wie mein eigener Trainer. Ich wollte immer auf der Seite der Sportlerinnen sein. Wir waren wirklich ein Team", ist er überzeugt.

Beim Gericht stößt er damit auf taube Ohren. "Sie waren der Trainer, der die Kinder erfolgreich gemacht hat, den die Kinder bewundert haben, der eine Vertrauensperson und die Vaterfigur war", begründet Huber, warum J. wegen schweren sexuellen Missbrauchs zu sechseinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt wird. "Sie sehen offenbar nicht ein, wo die Grenzen sind und was Sie falsch gemacht haben", hält sie dem Angeklagten vor. Die Opfer seien alle äußerst glaubwürdig gewesen, er dagegen überhaupt nicht.

Schwerstes Delikt vor 23 Jahren

Dass man dennoch am untersten Ende des möglichen Strafrahmens geblieben sei, liegt daran, dass das strafsatzbestimmende Delikt bereits über 20 Jahre her sei. Zusätzlich wird ein Tätigkeitsverbot für das Training von Minderjährigen ausgesprochen, die sieben Opfer bekommen zwischen 300 und 3.300 Euro Schmerzensgeld zugesprochen.

Der Angeklagte wirkt zunächst schockiert und bespricht sich vor dem Saal mit seinem Verteidiger. Überraschenderweise akzeptiert er dann das Urteil, lediglich die Strafe ist ihm zu hoch, weshalb Schweitzer Strafberufung anmeldet. Die Staatsanwältin gibt keine Erklärung ab, geht auch sie in Berufung, könnte das Urteil in der nächsten Instanz sowohl höher als auch niedriger ausfallen. (Michael Möseneder, 1.9.2022)