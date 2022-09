Liebe Leserin, lieber Leser,

auf der Handelsplattform Willhaben haben viele Österreicherinnen und Österreicher schon ihre blauen Wunder erlebt. Betrügereien sind nämlich leider auch ein Bestandteil dieses Marktplatzes. Wie so mancher Straftäter mit Versprechen und einer gefälschten Grafik Nutzer dazu bringen will, Kreditkartendaten preiszugeben, haben wir in einem Selbstversuch dokumentiert.

Außerdem hat die Technik- und Innovationsmesse IFA gestartet, von der wir heute und in den nächsten Tagen berichten werden. Der soeben gestartete September bringt zudem einige Games-Highlights, die wir in einer Übersicht darstellen.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

Pauls Paylivery-Masche: Wie Betrüger auf Willhaben vorgehen

IFA: Samsung gibt sich einen grünen Anstrich und steckt eine KI in die Waschmaschine

"Monkey Island", "Fifa 23", "The Last of Us": Die besten Games im September

"Ski Challenge": Rückkehr des Online-Spiels aus den frühen 2000ern

Britische Polizei: Falsche Blitzerwarnungen, weil für echte Kontrollen kein Personal da ist

Gefährliche Sicherheitslücke: Veraltete iPhones bekommen erstes Update seit einem Jahr

Japan schafft Diskettenpflicht für Behörden ab

Versicherung inszeniert Tesla-Brand, um auf Risiken von E-Autos hinzuweisen

AMD muss Lieferung seines besten KI-Chips nach China einstellen