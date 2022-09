19.40 REPORTAGE

Re: Grönlands Eisbärpatrouille – Die Arktis im Klimawandel In Ittoqqortoormiit im Osten Grönlands sind die Folgen des Klimawandels dramatisch. Eisbären verirren sich auf der Suche nach Nahrung hierher. Seit sich das Eis zurückzieht, können sie nicht mehr ganzjährig auf Robbenjagd gehen. Bis 20.15, Arte

20.15 ATOMKRAFT

Wackersdorf (D/CH/A 2018, Oliver Haffner) Die Bayerische Staatsregierung plant in den 1980er-Jahren den Bau einer Atomaren Wiederaufarbeitungsanlage (WAA). Bedenken gegen die geplante Atomfabrik gibt es nur von einer Handvoll "Spinnern", die vorerst niemand ernst nimmt. Doch die Bürgerbewegung erstarkt und hat in Landesrat Hans Schuierer (Johannes Zeller) einen Unterstützer gefunden. Dann passiert in Tschernobyl der Super-GAU. Basierend auf wahren Ereignissen. Bis 22.10, 3sat

20.15 MEISTERKLASSE

Ein (un)möglicher Härtefall (Intolerable Cruelty, USA 2003, Joel Coen) Catherine Zeta-Jones rächt sich an Staranwalt George Clooney, weil er ihrem untreuen Mann bei der Scheidung geholfen hat – dabei hätte er besser auf sich selbst achten sollen. Solide Screwball-Auferstehung mit einem Schlagabtausch nach dem anderen. Bis 21.45, ZDF neo

20.15 SURVIVALTHRILLER

Gravity (USA/GB 2013, Alfonso Cuarón) Im siebenfach oscarprämierten Film Gravity sind George Clooney und Sandra Bullock nach einem fatalen Unfall im All auf sich allein gestellt. Gemeinsam sollten der erfahrene Astronaut Kowalsky (Clooney) und die Wissenschafterin Stone (Bullock) Reparaturen am Weltraumteleskop Hubble durchführen. Bis 22.00, RTL 2

21.50 MUSIK

The Who – Die explosive Geschichte einer Band Christophe Conte zeichnet die Geschichte der Band vom ersten Erfolg mit My Generation bis zu den jüngsten elektronischen Neuerfindungen ihrer Musik. Dabei werden auch die Einflüsse beleuchtet, die zur Entstehung der Rockopern Tommy und Quadrophenia geführt haben. Ab 22.45 folgt der Konzertmitschnitt aus dem Jahr 2015 The Who: Live in Hyde Park. Bis 23.45, Arte

Pete Townshend in "The Who – Die explosive Geschichte einer Band",

20.15 Uhr auf Arte. Foto: Banijay Production France/No One Prod

22.35 DOKUMENTATION

Unser Österreich: Niederösterreich – Leben am Eisernen Vorhang Im Kalten Krieg und nach dem Prager Frühling 1968 war die Region um Gmünd lebensgefährlich, sie verkörperte das Ende der westlichen Welt. Auf der anderen Seite des Stacheldrahts, der Gmünd wie Berlin trennte, der Ostblock. Vier Generationen der Familie Fürnsinn haben den Riss in ihrer Heimatstadt vom Ersten Weltkrieg bis zum Vereinten Europa erlebt. Anita Lackenberger erzählt deren Geschichte. Bis 23.20, ORF 2

23.45 MAGAZIN

Tracks Marc Gebauer: Der Uhrendealer deiner Lieblingsrapper. / Vom Fan zum Investor: Wie Start-ups Fans zu Investorinnen und Investoren machen. / Lego, Pokémon und Videospiele: Popkultur als Anlageklasse. Bis 0.20, Arte