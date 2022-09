Am Donnerstag fand die Eröffnungszeremonie für Wostok 2022 statt. Die Übung dauert bis Mittwoch. Foto: Imago/Vitaliy Ankov

Am Donnerstag hat die erste große multistaatliche Militärübung unter Russlands Führung seit Beginn des Ukraine-Kriegs begonnen. Vor vier Jahren waren noch 300.000 Soldaten beim "Wostok"-Manöver dabei. Diesmal sind es "nur" 50.000 – das habe nichts mit der "Spezialoperation" zu tun, betonte Moskau. Und doch ist es wohl auf die Bündelung der Kräfte dort zurückzuführen.

Bei der Übung im Osten Russlands werden neben einigen Ex-Sowjetrepubliken und der Mongolei auch gewichtige wie überraschende Gäste empfangen. China nimmt bereits zum zweiten Mal teil, für ein Land ist die Teilnahme eine Premiere: Indien, die größte Demokratie der Welt.

Dass Moskau und Peking eng zueinanderstehen, wurde bei den Olympischen Spielen in Peking im Februar deutlich. Wladimir Putin und Xi Jinping beschworen dort ihre "grenzenlose Freundschaft". Die militärische Zusammenarbeit geht aber lange zurück. Denn seit der blutigen Niederschlagung der Proteste auf dem Tian’anmen-Platz 1989 gilt ein Waffenembargo gegen Peking. China sah sich daraufhin genötigt, die Volksbefreiungsarmee mithilfe Russlands zu modernisieren.

Russen mit Chinas Waffen

Peking ist nicht nur einer der größten Käufer russischer Waffen. Beide Staaten haben auch ihre militärischen Kooperationen kontinuierlich ausgebaut. Die gemeinsamen Militärübungen wurden 2014 nochmals intensiviert, als Russland nach der Invasion der Krim vom Westen isoliert worden war.

Im August vergangenen Jahres fand ein chinesisch-russisches Manöver mit rund 10.000 Soldaten statt. Damals trainierten russische Truppen erstmals mit chinesischen Waffen. Neu für Peking an Wostok ist, dass es drei Truppengattungen, Luft, Boden und Marine, gleichzeitig entsendet.

Besondere Brisanz hat das Manöver daher vor dem Hintergrund der Lage um Taiwan. Xi hat immer wieder angekündigt, die Insel wenn nötig auch militärisch zu annektieren. Seit Februar kursiert die Sorge, dass Putins Angriff auf die Ukraine Xi als Vorbild dienen könnte.

Trotzdem, merkt eine Studie aus dem Jahr 2017 an, seien die Manöver weitaus weniger komplex als vergleichbare Übungen der USA und ihrer Verbündeten. Auch Sprachbarrieren erschwerten die Zusammenarbeit.

Peking und Moskau sind zwar keine Alliierten im klassischen Sinn, oft aber wird von überlappenden Sicherheitsinteressen gesprochen. Beide Staaten streben eine "multipolare Weltordnung" an und fordern die US-Hegemonie heraus.

Indien möchte mit allen kooperieren

Auf ebenjene multipolaren Beziehungen pocht Indien, wenn Delhis Nähe zu Moskau von westlichen Staaten kritisiert wird. Auch dort pflegt man enge Rüstungskontakte mit Russland. Doch gleichzeitig engagiert sich Indien auch in Bündnissen wie der Quad, einer militärischen Allianz zwischen Indien, Japan, Australien und den USA. So sucht das Land – wie schon früher so oft – die Kooperation mit allen Seiten. Aktuell trainieren indische Soldaten nicht nur in Russland, sondern auch gemeinsam mit Nato-Staaten in Australien.

Zum ersten Mal seit den Zusammenstößen an der chinesisch-indischen Grenze 2020 werden die zwei Riesen gemeinsam an einem Militärmanöver teilnehmen. Die Lage ist zwar aktuell unter Kontrolle. Doch von Lösung ist keine Spur. (Philipp Mattheis, Anna Sawerthal, 2.9.2022)