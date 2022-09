Wo muss man hin am Wochenende und warum. Foto: Imago

Rave it like it is hot! Nackt ist das neue Schwarz, kinky der neue Mini, queer das neue Sexy. Zumindest in der Welt des Clubbings – und vieler anderer, denn es poppen wieder sexy Undergroundpartys auf.

FREITAG

"Stimulation" lautet der passende Titel für die Party im Exil, welche von Berlin aus mit dem Ananaskollektiv in Vösendorf haltmacht. Lack, Leder und andere "Sex"-tivitäten im Dresscode werden dort mit hartem, schnellem Techno gemischt. Stehen Sie eher auf nackte Naturgöttinnen, Bondage-Workshop, pumpy Tech-House und weiteres, das verspielt und verschnörkelt ist? Dann sehen wir uns bei der "Bixbite Experience" im Zukunftshof aka Kosmos Kuriosum am Ende des zehnten Bezirks in Wien. "Zartbitter" klingt schmackhaft, ist jedoch eine Sex-Positive-Party im Werk, die gleichwohl mit Electronica und Techno zum Schwitzen bringt. Auch "Sniffin Glue" ist abseits der Norm. Die Veranstaltung im Werk X am Petersplatz in Wien bespielt mit Postpunk, EBM, New Wave und anderem, das Fledermäuse anzieht.

SAMSTAG

Prickelnder Wasserspaß mit Disco, House und Downtempo glitzert im Friedel Gastro in Niederösterreich bei "Gitti Twister" bei freiem Eintritt. Abseits und queerbeet wird outdoor wieder eine "Fette Fete", etwas feministisch Technoides und Body-Positives stattfinden. Wo? Dazu braucht es einen Eintritt in die Telegram-Gruppe. Ebenso geheim und doch offiziell ist Port Authority. Der Name lässt einen Ort vermuten. Passend zum Ghetto ist die Musik: bombastisch, schnell und ravey. Das Redivider-Kollektiv lädt zur Registrierung auf portauthority.at. Für all das brauchen Konservative wohl "Faith". Gut, dass das eine langjährige Veranstaltung in der Pratersauna ist, die an diesem Samstag wieder mit exotischen Beats, treibenden Rhythmen und einem "b2b all night long" zum Loslassen einlädt. Es ist also Zeit für einen "Progress": Der 14. geht im Waldviertler Hoftheater in Pürbach das ganze Wochenende über die Bühne, unter anderem mit noisy-experimentellen DJ-Sets von Antonia XM oder Selena Pommes. In Linz eröffnet die Sonne wieder: Das Solaris hat Opening und feiert sein 15. Jubiläum. (Nadine Cobbina, 2.9.2022)